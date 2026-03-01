Bí ẩn lớn trong hôn nhân của Nhật Lê

Nhật Lê (Nguyễn Thị Nhật Lê, sinh năm 1999) từng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung. Cô từng có thời gian dài công khai hẹn hò với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Thời điểm đó, cô còn được chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách nữ tính nên có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Nhật Lê

Sau khi chia tay, Nhật Lê vẫn giữ được sức hút ở vị trí hot girl - KOL, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường. Chuyện tình cảm của cô cũng vì thế mà luôn được cư dân mạng tò mò. Từng có thời điểm rộ lên nghi vấn cô quay lại với Quang Hải, tuy nhiên mọi đồn đoán chỉ dừng ở mức suy đoán, người trong cuộc không xác nhận.

Tháng 1/2022, Nhật Lê bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi với G.H - một chàng trai ở Đà Nẵng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng sau đó cô gần như không cập nhật thêm gì về mối quan hệ. Bản thân Nhật Lê cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi, du lịch úp mở tình trạng một mình, viết caption " thả thính ".

Nhật Lê và bạn trong đám hỏi với G.H.

Đến cuối năm 2023, mạng xã hội lại xôn xao khi Nhật Lê bất ngờ tổ chức đám cưới. Chú rể không phải người cô từng đính hôn mà là M.T, đến từ Thanh Hóa. Hôn lễ diễn ra ấm cúng và sau đó cô càng trở nên ít chia sẻ hơn về đời sống riêng tư. Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng về Đà Nẵng sinh sống.

Đầu năm 2024, Nhật Lê mở quán bán đồ nướng, chồng lúc nào cũng ở bên cạnh phụ giúp. Cũng trong thời điểm này, vóc dáng cô nàng đã lộ sự thay đổi, được cho là đang có tin vui.

Ảnh cưới của Nhật Lê và M.T.

Cuối năm 2024, cư dân mạng phát hiện Nhật Lê “thả tim” một bình luận khen vóc dáng sau sinh, làm dấy lên nghi vấn đã làm mẹ. Động thái này khiến từ khóa “Nhật Lê có em bé” nhanh chóng lọt top tìm kiếm phổ biến trên MXH nhưng cô không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận điều gì.

Cú thả tim của Nhật Lê xác nhận có em bé vào cuối năm 2024

Từ khóa tìm kiếm phổ biến thời điểm đó

Phải đến mới đây - đầu năm 2026, Nhật Lê mới chính thức công khai việc đã có em bé và thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái. “+1 cô công chúa nhỏ vừa bám mẹ, vừa khó tính. Thôi thì mẹ cũng cố hết sức để có được tấm ảnh đầu năm khoe mọi người” - cô nàng kể về con gái với mọi người.

Ngoài ra Nhật Lê cũng chia sẻ hình ảnh

Nhật Lê cũng mới khoe ảnh sau sinh khi hỏi đáp với netizen

Điều khiến dân tình tò mò là trong suốt thời gian kết hôn đến nay, Nhật Lê chưa từng đăng tải hình ảnh rõ mặt chồng trên trang cá nhân. Các bài đăng chủ yếu xoay quanh bản thân, công việc hoặc những khoảnh khắc đời thường, hôn nhân của Nhật Lê vì thế càng thêm phần bí ẩn.

Song nhiều người cũng cho rằng sự kín tiếng chuyện gia đình của Nhật Lê là điều dễ hiểu. Bởi lẽ trong quá khứ, cô từng trải qua quãng thời gian bị quan tâm và chú ý quá mức. Từ chuyện yêu ai, chia tay khi nào, đến những tin đồn xoay quanh đời sống riêng tư, mọi động thái của Nhật Lê đều từng trở thành đề tài bàn tán. Chính vì vậy, việc cô lựa chọn không chia sẻ hình ảnh chồng, hạn chế nói về gia đình hiện tại có thể được xem như cách để bảo vệ tổ ấm của mình.

Một số hình ảnh đời thường của Nhật Lê

Cô nàng thường xuyên chia sẻ về đam mê pickleball

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)