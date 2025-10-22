Bí ẩn chưa có lời giải về Ninh Dương Lan Ngọc

Giữa lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ thông báo sang Úc du học diễn xuất ngắn hạn, khiến cả showbiz lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhưng điều khiến khán giả bàn tán không phải việc cô đi học, mà là cách Lan Ngọc du học đầy khó hiểu, lạ lùng đến mức đến hiện tại đây vẫn là "ẩn số" trong lòng công chúng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc vào tháng 6/2024, Lan Ngọc cho biết sẽ tạm dừng công việc trong nước để sang Úc học khóa diễn xuất ngắn hạn kéo dài 2 tháng. Nữ diễn viên nói đầy mơ hồ: "Tôi học trường Sân khấu Điện ảnh nhưng ra trường đã lâu. Tôi tiếp thu kiến thức kinh nghiệm khi đóng các tác phẩm, từ các anh chị đồng nghiệp. Cho đến thời điểm tôi thấy cạn kiệt nguồn năng lượng, vốn sống, nên muốn học hỏi thêm. Việc học của tôi đơn giản, có thể học khóa ngắn hạn nhưng ở nhiều nước".

Khi đó, phần lớn khán giả đều ủng hộ quyết định của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn khi Lan Ngọc đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cần một khoảng lặng để học hỏi, làm mới mình.

Giữa năm 2024, Lan Ngọc quyết định đi du học để làm mới bản thân

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi đặt chân đến Úc, Lan Ngọc liên tục bị bắt gặp di chuyển, check-in ở nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí xuất hiện trong các sự kiện và quảng cáo ở Việt Nam. Điều này khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi, liệu Lan Ngọc đang học gì và tại sao du học vẫn còn nhiều thời gian đến thế. Khán giả nhanh chóng phát hiện, trong suốt 2 tháng, nữ diễn viên chưa từng chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về lớp học, giảng viên hay chương trình đào tạo. Các bài đăng của cô chủ yếu xoay quanh việc ăn uống, du lịch, gặp gỡ bạn bè. Nếu theo học diễn xuất ở 1 trường chính quy, khán giả cho rằng Lan Ngọc khó có thể vắng mặt nhiều ngày như vậy.

Thế nhưng hiện tại sau 1 năm, khán giả cũng không biết Lan Ngọc đã học trường gì, ngành nào ở Úc

Cụ thể, trong 2 tháng du học ngắn ngủi, Ninh Dương Lan Ngọc đã 4 lần rời Australia. Giữa tháng 5/2024, Lan Ngọc trở về Việt Nam để tham gia các hoạt động cùng nhóm nhạc LUNAS chỉ sau 2 tuần đi du học. Cuối tháng 5, "ngọc nữ màn ảnh Việt" có buổi livestream cùng chị gái để phụ giúp bán hàng.

Đầu tháng 6, Ninh Dương Lan Ngọc cùng 4 thành viên còn lại của LUNAS là Trang Pháp, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh đến Trung Quốc ghi hình tiết mục biểu diễn với vai trò khách mời cho công diễn 5 của Đạp Gió (bản gốc của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng). Cô được cho có lịch trình tại Trung Quốc khoảng 3 ngày. Tới ngày 4/6, khán giả biết được Lan Ngọc đã quay lại Australia. Đến giữa tháng 6, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ cô đã có mặt tại Tokyo (Nhật Bản). Nữ diễn viên cho biết cô được Ngô Kiến Huy mời tới Nhật Bản để đảm nhận vai trò phụ diễn cho buổi fan meeting sắp tới của đàn anh.

Lan Ngọc thông báo du học nhưng vẫn dự đám cưới của Midu ở Việt Nam

Thời điểm đó, đa số ảnh Lan Ngọc đăng là check in đường phố, phong cảnh như đi du lịch

Không chỉ về Việt Nam, Lan Ngọc còn đi Nhật khi thông báo du học

Chính vì sự khó hiểu, lạ lùng trong việc du học này mà mạng xã hội xuất hiện tin đồn nữ diễn viên đi nước ngoài để sinh con. Tuy nhiên, phía Lan Ngọc nhanh chóng phủ nhận tin đồn. Liên quan đến việc bị bàn tán, Lan Ngọc từng nói: "Không biết mọi người đi học có sóng gió không chứ tôi đi học sóng gió quá trời luôn. Tôi không nghĩ việc mình đi học được nhiều người quan tâm đến như vậy, thành ra có rất nhiều câu chuyện xoay quanh khiến tôi không biết cuối cùng mình có đi học thật hay không".

Thông tin hiếm hoi về khoá học của Lan Ngọc là do Trường Giang tiết lộ. Trong một sự kiện khi đó, Trường Giang nói to với dàn cast 7 Nụ Cười Xuân: "Nãy Lan Ngọc nhắn tin trong nhóm đó thấy không? Lan Ngọc nghe không kịp, nghĩa là Ngọc đi học diễn xuất ở bển nhưng cô nói nhanh quá, nghe rất khó". Sau đó, Thuý Ngân cũng đưa ra lời khuyên hữu ích cho Lan Ngọc là quay clip, khi về nhà có thể vừa dịch vừa xem lại để hiểu hết bài học.

Lan Ngọc từng thừa nhận thời gian du học là "sóng gió" với cô

Sau khi trở về Việt Nam, Lan Ngọc chưa vội tham gia nhiều dự án lớn mà chọn cách xuất hiện chọn lọc. Cô góp mặt trong một vài sự kiện, tham gia chương trình truyền hình, đồng thời dành thời gian phục hồi sức khỏe sau chấn thương ở Running Man Việt. Dù có quyết định du học kỳ lạ từng khiến dư luận tò mò, Lan Ngọc vẫn giữ được vị thế của mình, là một trong những nghệ sĩ nữ được yêu mến nhất Vbiz hiện nay.