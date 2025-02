Bí ẩn cái chết Từ Hy Viên: Hỏa thiêu chỉ sau 1 ngày mất với vết tiêm bất thường?

Những ngày qua, showbiz châu Á nói chung và showbiz Hoa ngữ nói riêng tràn ngập trong đau buồn sau sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên. Không ai có thể tin vào sự thật đau lòng này. Minh tinh Vườn Sao Băng được gia đình xác nhận qua đời ở Nhật Bản trong chuyến du lịch đầu năm, vì bị nhiễm cúm và viêm phổi.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên, cũng như sự vội vã trong việc làm hậu sự cho cố nghệ sĩ từ gia đình gây bàn tán, nghi có uẩn khúc nhất là sau khi 1 hướng dẫn viên du lịch ở Nhật Bản công bố hồ sơ bệnh án, hình ảnh bệnh tật của ngôi sao Bong Bóng Mùa Hè lên mạng. Ngày 8/2, tờ Sohu gây chú ý khi đăng tải bài viết chỉ ra những điểm nghi vấn chưa có lời giải đáp xoay quanh sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên.

Nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ xoay quanh cái chết đột ngột của Từ Hy Viên

1. Thi thể bị hỏa thiêu vội vã, không có lễ tiễn biệt và an táng trang trọng

Theo nguồn tin của truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Từ Hy Viên qua đời vào sáng 2/2 (tức mùng 5 Tết Âm lịch). 1 ngày sau (3/2, tức mùng 6 Tết Âm lịch), thi thể cô được mang đi hỏa thiêu ở Nhật Bản. Ngày 5/2, gia đình Từ Hy Viên đưa tro cốt cố diễn viên về Đài Loan (Trung Quốc). Hậu sự của Từ Hy Viên diễn ra trong 3 ngày. Tờ Sohu cho rằng điều này quá gấp rút và vội vàng.

Khi đó, 1 số người cho biết luật pháp Nhật Bản quy định thi thể phải được hỏa táng trong vòng 3 ngày sau khi mất. Thông thường, tang quyến sẽ chọn hỏa táng thi thể sau 1 đêm cầu nguyện. Trong quá trình này, thi thể sẽ được bảo quản bằng đá khô. Đặc biệt, hiện tại ở Nhật Bản dịch cúm đang hoành hành và có rất nhiều người nhiễm bệnh mỗi ngày. Vì vậy, thi thể của Từ Hy Viên buộc phải hỏa thiêu 24 giờ sau khi mất.

Tro cốt của Từ Hy Viên được đưa về nước vào ngày 5/2

Tuy nhiên, theo tờ Sohu tìm hiểu, không có quy định nào ở Nhật Bản bắt buộc phải hỏa táng thi thể trong 24 giờ. Mặc dù, Nhật Bản hạn chế vận chuyển thi thể ra nước ngoài và có rất nhiều thủ tục rườm rà để làm việc này, nhưng gia đình Từ Hy Viên vẫn có thể đưa thi thể cô về nước để lo hậu sự. Nhất là khi họ sẵn sàng bỏ hơn 2 triệu TWD (hơn 1,5 tỷ đồng) để thuê máy bay riêng đưa tro cốt Từ Hy Viên về nước. Do đó, quyết định hỏa táng thi thể Từ Hy Viên 1 cách gấp rút mà không để họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp nhìn mặt hay đưa tiễn cô lần cuối từ người thân cố minh tinh gây khó hiểu và bất ngờ.

Không chỉ vậy, gia đình Từ Hy Viên còn quyết định không tổ chức lễ tiễn biệt hay an táng tro cốt nữ diễn viên. Ban đầu, họ lưu giữ tro cốt Từ Hy Viên ở nhà riêng cố nghệ sĩ tại khu chung cư cao cấp ở Tín Nghĩa (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc). Tuy nhiên, do bị hàng xóm phản đối, sáng 8/2, gia đình Từ Hy Viên thông báo sẽ an táng tro cốt minh tinh theo hình thức thụ táng. Gia đình đang tiến hành thủ tục xin chính quyền địa phương 1 nơi an nghỉ thân thiện với môi trường cho Từ Hy Viên.

Hậu sự của Từ Hy Viên diễn ra chóng vánh, không có lễ tiễn biệt hay an táng nào được tổ chức

Sau thông báo nói trên, gia đình Từ Hy Viên bị chỉ trích làm tang sự cho nữ diễn viên cẩu thả, qua loa và không trang trọng. Theo ETtoday, thủ tục làm thụ táng rất nhanh, việc chôn cất có thể diễn ra ngay trong ngày sau khi hoàn thành đăng ký. Ngoài ra, chính quyền cũng không thu phí hình thức mai táng này. Tro cốt khi được thụ táng sẽ được bỏ trong túi ni lông dễ phân hủy, chôn dưới cây cổ thụ và không có bia mộ ghi tên tuổi.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều năm nữa, rất có thể con cái, người thân và khán giả sẽ không biết Từ Hy Viên được an táng ở đâu bởi cây xanh sinh trưởng rất nhanh hoặc khi cần sẽ bị di chuyển đến nơi khác. Do đó, công chúng Trung Quốc hiện yêu cầu gia đình Từ Hy Viên lập mộ chôn cất cố nghệ sĩ đàng hoàng, trang trọng. Tuy nhiên, người thân Từ Hy Viên vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.

2. Vết tiêm bất thường trên tay, và nguyên nhân tử vong thực sự của Từ Hy Viên vẫn còn là bí ẩn

Vào ngày 6/2, tờ QQ cho biết thông tin quan trọng trong hồ sơ cấp cứu của Từ Hy Viên tại bệnh viện mà cô điều trị ở Nhật Bản, lan truyền trên MXH, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo tiết lộ từ 1 người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch của nhà Từ Hy Viên ở Nhật, các bác sĩ đã phát hiện nhiều vết tiêm bất thường trên cánh tay và cổ tay của minh tinh Vườn Sao Băng tại thời điểm cô qua đời.

Khi đó, đội ngũ y tế tiếp nhận cấp cứu khẩn cho Từ Hy Viên đã thắc mắc tại sao lại có nhiều mũi tiêm trên người Từ Hy Viên và vị trí tiêm cũng được đánh giá có vấn đề. Trước những câu hỏi từ bác sĩ cấp cứu, gia đình Từ Hy Viên không trả lời. Họ đều khẳng định nữ diễn viên qua đời bị nhiễm cúm và viêm phổi. Sau đó, họ đã nhanh chóng ký vào giấy chứng tử.

Thông tin có những vết tiêm bất thường trên tay Từ Hy Viên sau khi cô qua đời làm dấy lên nhiều nghi vấn

Thái độ của người nhà Từ Hy Viên trong tình cảnh đó cũng như việc họ vội vã hỏa táng nữ diễn viên như đã nói ở trên bị cho là khá kỳ lạ. Ngoài ra, theo tin độc quyền của Next Apple, nguyên nhân tử vong cuối cùng được ghi trong hồ sơ bệnh án của Từ Hy Viên là "nhiễm trùng máu".

Điều này khiến netizen xứ Trung xôn xao nghi vấn gia đình Từ Hy Viên đang che giấu lý do thực sự về cái chết của minh tinh hàng đầu ở nước ngoài. Liên quan đến các thông tin về hồ sơ cấp cứu, bệnh án của Từ Hy Viên ở Nhật Bản lan truyền rầm rộ thời gian qua trên MXH, gia đình cô đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức nào.

3. Lịch trình kỳ lạ của Koo Jun Yup và gia đình Từ Hy Viên

Gia đình Từ Hy Viên sang Nhật Bản du lịch vào ngày 29/1 (mùng 1 Tết Âm lịch). Chuyến đi được cho là có bà Hoàng Xuân Mai - mẹ nữ diễn viên, vợ chồng em gái Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân, 2 con Từ Hy Viên, 2 con gái của Từ Hy Đệ và cả Koo Jun Yup. 1 hướng dẫn viên du lịch ở Nhật Bản tung ảnh Từ Hy Viên đau đớn, mệt mỏi tựa vào người Koo Jun Yup sau khi đến Nhật Bản.

Ngày 2/2, Từ Hy Viên qua đời. Ngày 3/2, truyền thông xứ tỷ dân tìm hiểu được Koo Jun Yup ở Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không ai liên lạc được với anh. Trong thời điểm đó, mẹ Từ Hy Viên cũng bị phát hiện xóa ảnh chụp cùng Koo Jun Yup trên trang cá nhân. Sau đó, nam ca sĩ Hàn mới bay qua Nhật trở lại cùng 1 số họ hàng nhà vợ để tham dự lễ hỏa táng Từ Hy Viên vào ngày 3/2.

Việc Koo Jun Yup bỏ về Đài Loan (Trung Quốc) sau khi vợ mất gây bàn tán. Cư dân mạng suy đoán về mối quan hệ mâu thuẫn giữa nam ca sĩ Hàn và nhà vợ sau cái chết của Từ Hy Viên. Bên cạn đó, khán giả cũng đặt thắc mắc tại sao Koo Jun Yup đi cùng Từ Hy Viên nhưng lại để bệnh tình của vợ chuyển biến xấu đến mức không cứu chữa được.

Lịch trình của Koo Jun Yup sau khi Từ Hy Viên qua đời gây bàn tán. Anh cũng bị chỉ trích "không chăm lo tốt cho vợ" dù đi du lịch cùng nhau

Cùng với Koo Jun Yup, người thân của Từ Hy Viên cũng bị công chúng chất vấn về việc không chăm lo, quan tâm đúng mực đến tình trạng sức khỏe của nữ nghệ sĩ trong thời gian ở Nhật Bản. Họ vốn biết rõ thể chất của Từ Hy Viên yếu ớt, mắc nhiều bệnh nền khác nhau có thể kể đến tim mạch, động kinh.

Tại Nhật Bản, Từ Hy Viên được tiết lộ 3 lần đi cấp cứu, nhưng đều bỏ lỡ cơ hội điều trị, từ chối lên bệnh viện lớn thăm khám với các lý do khác nhau như không muốn phá hỏng niềm vui của gia đình hay đã đặt vé khứ hồi về nước. Giữa lúc Từ Hy Viên đổ bệnh, vai trò của những người thân trong gia đình minh tinh Vườn Sao Băng được đặt câu hỏi. Công chúng thắc mắc họ đã ở đâu khi Từ Hy Viên đi viện, và tại sao không thành viên nào khuyên bảo nữ nghệ sĩ nhập viện thăm khám kỹ lưỡng kể từ khi cô bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, trong thời gian nữ diễn viên bị bệnh nặng, mẹ và em gái Từ Hy Viên còn đăng video nhảy múa vui vẻ tại khách sạn. Điều này cho thấy gia đình có thể đã đánh giá thấp tình trạng sức khỏe của Từ Hy Viên, cho rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng không ngờ bệnh diễn tiến nhanh thành viêm phổi và khiến nữ diễn viên tử vong chỉ sau 5 ngày phát bệnh.

Khi Từ Hy Viên lâm bệnh nặng, mẹ và em gái cô vẫn vui vẻ đăng video nhảy nhót

Gia đình Từ Hy Viên được cho là đã không coi trọng bệnh tình của nữ diễn viên, đến khi sự việc không thể cứu vãn được nữa, họ hối hận thì cũng đã quá muộn

Nguồn: Sohu