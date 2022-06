Bí ẩn cái chết của nữ doanh nhân ngoại quốc

Không tung tích nạn nhân, không nhân chứng hay dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Vậy mà không lâu sau, họ đã tìm ra những kẻ thủ ác bởi những nỗ lực vô bờ bến.

Khó khăn chồng chất

Khoảnh khắc chạm vào thi thể người đàn bà đang bị chèn tảng bê tông và đóng cọc buộc dưới dòng mương đầy bèo, vẫn ám ảnh anh Nguyễn Công Hồng – (người dân xã Châu Giang, huyện Duy Tiên) dù đã bao năm qua. Anh kể: "Chiều 13-4-2011, mình đánh cá ở đoạn mương nước thuộc thôn Lãnh Trì, xã Mộc Nam (huyện Duy Tiên). Chẳng hiểu có gì xui khiến mà mình bủa lưới ở nơi có xác chết 3-4 lần. Khi chạm phải vật nặng, kéo lên thấy đó là một xác người đang thối rữa, mình sợ quá vất cả lưới chạy về báo Công an".

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam đã đến hiện trường tiến hành các hoạt động cấp bách. Đại tá Phạm Mạnh Thường - (Trưởng phòng CSHS) cho biết tử thi là nữ giới, tại thời điểm phát hiện đã phân hủy, có thể đã chết từ 5-7 ngày trước. Ở phần đầu thi thể có rất nhiều vết rách da, xương sọ bị vỡ.

Tại hiện trường có tảng gạch cùng cọc tre được níu bằng dây dù để dìm xác nạn nhân. Dấu vết này cho thấy đây là một vụ án mạng. Khó khăn lớn nhất lúc này là tử thi đã ngâm dưới nước nhiều ngày, mặt mũi biến dạng và phân hủy, không thu được dấu vân tay, không có giấy tờ tùy thân cũng như đồ tài sản giúp xác định tung tích nạn nhân, trong khi hoạt động điều tra trọng án rất cần phải dựng được danh tính bị hại để có căn cứ xác định các quan hệ và việc sử dụng thời gian, từ đó lần tìm ra thủ phạm.

Mặt khác các dấu vết tại hiện trường đều không còn gì sau nhiều trận mưa lớn trước đó vài ngày. Hiện trường lại nằm ở giữa cánh đồng, gần nghĩa địa, cách xa khu dân cư nên hoạt động rà soát truy tìm nhân chứng hiện trường không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ án.

"Manh mối để lực lượng điều tra suy đoán về nạn nhân dựa vào đặc điểm ngoại hình. Người này mặc áo màu da báo, váy lửng bằng đồ bóng, chân đi tất, bôi sơn móng chân móng tay, cắt tóc tém. Ăn diện như vậy rất có thể là người từ địa phương khác đến, vì đây là vùng thôn quê thuần nông. Chúng tôi suy nghĩ đến giả thuyết nạn nhân có thể là tiếp viên nhà hàng, hoặc làm ăn nơi xa trên đường về thì bị các đối tượng giết, cướp tài sản, hoặc bị hiếp dâm tại đây nhưng do kháng cự nên bị đối tượng sát hại rồi giấu xác xuống mương để phi tang. Cũng có thể nạn nhân bị giết ở nơi khác, chỗ này không phải là hiện trường chính, mà chỉ là nơi xóa dấu vết tội phạm. Nhưng điều này cũng cho thấy thủ phạm phải là kẻ thông thạo địa hình nơi đây. Mặt khác, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về tảng gạch đè lên lưng nạn nhân có 3 mặt ốp gạch men màu trắng đã cũ. Vật liệu này rất có thể là một mảng tường xây của một hộ dân nào đó ở gần đây. Việc truy tìm nguồn gốc tảng gạch này là một trong số những nhiệm vụ cấp bách trong công tác truy xét thủ phạm gây ra vụ án này" - Đại tá Thường nhớ lại.

Khi một điều tra viên tìm đến khu xóm 6, thôn Lãnh Trì thì phát hiện một số thông tin quan trọng. Đó là ở đầu làng có một hộ gia đình sửa công trình phụ cách đó khoảng 6 tháng. Chủ nhà đã để 3 tảng bê tông trước cửa nhưng giờ phát hiện bị mất một tảng và đó chính là thứ đã được dùng để dìm xác nạn nhân.

Sau nhiều biện pháp điều tra nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn "mịt mù tăm cá", cũng chưa thể xác định được tung tích nạn nhân. Từ giả thiết về công việc của bị hại, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, mát xa, gội đầu tẩm quất… trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện các trường hợp có trình báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày chưa quay lại làm việc hay không.

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dù đã rất nỗ lực, cố gắng, nhiều lần tưởng chừng đã tìm được danh tính bị hại nhưng đều không đúng. Cuộc điều tra có dấu hiệu lâm vào "câu dầm, bế tắc".

Hoạt động khám nghiệm.

Manh mối không ngờ



Giữa bao khó khăn trong hành trình giải mã vụ án, ngày 27-4 Cục xuất nhập cảnh (Bộ Công an) gửi đến Công an các địa phương trong toàn quốc bản thông báo truy tìm tung tích của một nữ giới quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị vào lúc 12h trưa ngày 8-4, sau đó mất tích.

Linh cảm có mối liên hệ nào đó với vụ án đang bế tắc, Phòng CSHS-Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị cơ quan nghiệp vụ cung cấp thông tin của gia đình người mất tích bên Trung Quốc hoặc những người làm ăn với người mất tích tại Việt Nam, đồng thời cử một tổ công tác lên Hà Nội triển khai xác minh.

Kết quả xác định người trình báo trường hợp mất tích này là bà Thu Anh ở khu tập thể Đầu tầu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó bà Anh có hẹn công chuyện với một nữ doanh nhân người Trung Quốc tên là Khâm Xuyên Tiên – (SN 1964, tại tỉnh Triết Giang). Ngày 8-4, bà Tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không đến gặp bà như đã hẹn và bặt vô âm tín từ đó. Bà Anh cho biết người này thường qua lại buôn bán ở Việt Nam và ở trọ tại khu vực bến xe Gia Lâm, Long Biên.

Đại tá Thường kể: "Tổ công tác của CSHS Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội rà soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để tìm nơi bà Tiên đã lưu trú. Mặt khác, thông qua Cục xuất nhập cảnh, chúng tôi đã mời thân nhân của bà Tiên sang nhận diện người thân. Khi nhận diện nạn nhân chết dưới mương qua ảnh, chồng và con bà Tiên thấy nạn nhân tương đối giống người thân của mình. Chúng tôi đã thu mẫu gien của họ gửi Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định AND. Kết quả đã xác định nạn nhân trong vụ án và bà Khâm Xuyên Tiên (quốc tịch Trung Quốc) là một người".

Hung thủ Phạm Mạnh Hùng (tức Nguyệt) và đồng bọn.

Hành trình ly kỳ

Danh tính nạn nhân đã rõ nhưng vì sao chị lại chết dưới mương nước ở một vùng thôn quê cách xa Hà Nội vẫn là câu hỏi lớn thách thức những người phá án. Qua rất nhiều biện pháp xác minh, hành tung của nữ doanh nhân này trong quá trình ở Việt Nam trước đây dần dần được dựng lên.

Tiếp xúc với một bạn hàng của bà Tiên, trinh sát được biết đã có lần nữ doanh nhân này được một người lái xe ôm tên là Hùng thạo tiếng Trung Quốc chở đến giao dịch. Tổ công tác liền phối hợp với Công an quận Long Biên bí mật truy tìm đối tượng tên Hùng lái xe ôm, thạo tiếng Trung Quốc tại khu vực Bến xe Gia Lâm.

Tìm mãi cũng thấy nhưng người này lại có tên khác nữa là Nguyệt, cũng chưa biết có phải kẻ đã đi cùng bà Tiên hay không. Một điều khiến trinh sát "khấp khởi mừng thầm", đó là có tin gã lái xe ôm này có quê gốc ở… Hà Nam. Kết quả tra cứu tàng thư căn cước công dân xác định được kẻ nghi vấn có tên đầy đủ là Phạm Thu Nguyệt, tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng - (SN 1963, trú tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Thông tin này khiến các trinh sát phấn chấn hẳn lên, vì đã thỏa mãn dấu hiệu hung thủ thông thạo địa hình. Vấn đề là gã có đồng bọn hay không, vì tảng gạch đè lên lưng nạn nhân rất nặng, phải 2 người mới bê được.

Đại tá Thường kể: "Đi sâu vào Hùng, chúng tôi được biết anh ta thạo tiếng Trung vì có 10 năm làm ăn ở biên giới, thường đi làm ăn với đứa cháu ruột tên là Thành, người này đang "cặp" một cô sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam. Nghiên cứu mối quan hệ này, trinh sát đã phát hiện một nguồn tin hết sức quan trọng, đó là Thành đã từng cho người yêu một ít tiền Nhân dân tệ và vài vật dụng đắt tiền. Kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, chúng tôi quyết định phá án. Việc bắt giữ Hùng và Thành được tiến hành đồng loạt, ở 2 địa điểm khác nhau tại Hà Nam và Hà Nội. Kết quả khám xét chỗ ở của Hùng (tức Nguyệt) tại quận Long Biên, Hà Nội, đã thu được nhiều giấy tờ tiền giấy Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thành đã phải cung khai toàn bộ tội ác. Theo đó, Hùng là người thường được bà Tiên thuê chở đi giao dịch vì biết tiếng Trung. Khi biết bà Tiên đi Bắc Ninh thu số tiền hàng khoảng 600 triệu đồng, Hùng đã nảy lòng tham muốn giết chị Tiên để chiếm đoạt số tiền này. Để thực hiện âm mưu, Hùng đã gọi điện thoại rủ Thành cùng gây án và hứa sẽ cho Thành tiền.

Ngày 8-4, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bà Tiên có điện thoại cho Hùng nhờ chở đi lấy tiền hàng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hùng tạo cớ rủ bà Tiên về thăm mẹ Hùng đang nằm viện ở Hưng Yên (kỳ thực muốn chở bà sang Hà Nam để gây án). Bà Tiên không chút nghi ngờ, đi theo Hùng đến khu vực mương nước thôn Lãnh Trì thì rơi vào bẫy của bọn tội phạm. Hai tên này đã dùng búa đinh đập vỡ sọ nạn nhân, sau khi lấy hết tài sản. Chúng bê người đàn bà xấu số dìm dưới mương nước với tảng gạch và đóng cọc tre, dây dù để phi tang".