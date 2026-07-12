Không quá khi nói, vòng bán kết trong mơ của World Cup 2026 là "tác phẩm" ưng ý của FIFA.

World Cup 2026 chứng kiến vòng bán kết trong mơ với 4 đội tuyển: Anh, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha. Đây là 4 đội tuyển đang chiếm 4 vị trí dẫn đầu trên BXH FIFA.

Cả 4 đội đều đã từng vô địch World Cup trong quá khứ. Trong đó, Argentina là ĐKVĐ World Cup và Copa America, Tây Ban Nha là ĐKVĐ Euro, Pháp là đương kim á quân World Cup còn Anh đã 2 lần liên tiếp về nhì tại Euro.

Vòng bán kết đầy khốc liệt của World Cup 2026

Yếu tố chính để tạo nên vòng bán kết này là màn thể hiện của các đội. Dù có hành trình rất khác nhau, nhưng cuối cùng họ đã gặp nhau ở điểm chung là vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, một yếu tố khác cũng không thể bỏ qua: Sự "sắp đặt" của FIFA. Thậm chí, việc thiết kế nhánh đấu để cho Anh, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha cùng vào bán kết đã được cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới công khai ngay từ lễ bốc thăm World Cup 2026.

Cụ thể, với lý do "đảm bảo công bằng cạnh tranh", FIFA sắp xếp để 4 đội tuyển nói trên nếu đứng đầu bảng tại vòng bảng sẽ ở vào các nhánh đấu sao cho chắc chắn không gặp nhau cho đến trước vòng bán kết. Cuối cùng, tính toán của FIFA đã trở thành hiện thực.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026