BHXH Việt Nam phát cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới về VssID, BHYT

Ngân Hà
BHXH Việt Nam cho biết vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - BHXH số.

Chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm

Ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Theo cơ quan BHXH, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm.

Phân tích của chuyên gia cho thấy mã độc này có thể truy cập dữ liệu trên thiết bị như hình ảnh, danh bạ, tin nhắn; đồng thời thiết lập kết nối tới máy chủ ở nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị điều khiển từ xa để chiếm đoạt thông tin, tài sản.

BHXH Việt Nam phát thông báo khẩn đến toàn dân

Người dân tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc gọi tổng đài 19009068 để xác minh.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID là gì?

"BHXH số" (gọi tắt là VssID) là một ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-6-2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

Những tiện ích của VssID trên nền tảng số

