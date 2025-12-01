BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại 4 tỉnh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 3145/BHXH-TCKT về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và 2 năm 2026) tại 4 tỉnh đang đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền trung và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông báo số 1059/TB-BTC ngày 27/11/2025 về việc thực hiện bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 380/NQ-CP; để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng vào tháng 12 năm 2025 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh) thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025.

Đồng thời, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025 bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.

Căn cứ kinh phí Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, thực hiện chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh và phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt vào cùng kỳ chi trả tháng 12 năm 2025 bảo đảm đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tình hình bão, lũ, lụt của địa phương.

Phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả chi trả gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2025.

Cùng với đó, thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Tiếp đó, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Song song với đó, tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình người hưởng, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền cho người khác; thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.