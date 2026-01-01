HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BHXH phát thông báo về BHYT trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Bích Hường |

Người dân cần cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID để bảo đảm quyền lợi.

Cập nhật BHYT trên VNeID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của bạn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng, đến hết ngày 31/12/2025, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của một số người tham gia hiển thị trên ứng dụng VNeID sẽ báo hết hiệu lực. Do đó, người dân cần đăng nhập ứng dụng để kiểm tra và cập nhật thời hạn sử dụng thẻ BHYT mới nhất, nhằm bảo đảm quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Cụ thể, người dân thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện nhấn chọn “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT”.

Cập nhật BHYT trên VNeID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của bạn - Ảnh 2.

Bước 3: Bấm vào dấu 3 chấm, tiếp đó chọn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới”, chọn “Xác nhận”.

Cập nhật BHYT trên VNeID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của bạn - Ảnh 3.

Liên quan đến việc tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với người tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình nhưng chưa đóng phí, cần liên hệ Tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia tại xã, phường để được hướng dẫn thực hiện.

Trong khi đó, đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đang được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT nhưng chưa có danh sách phê duyệt, người dân cần liên hệ UBND cấp xã, phường nơi cư trú để được xem xét, bổ sung theo quy định.

"Là chuyên gia review, với tôi, đây mới là điện thoại số 1 của năm 2025 chứ không phải Apple hay Samsung"
Tags

tỉnh Lâm Đồng

BHYT trên VNeID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại