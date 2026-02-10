HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra ngay thông tin này trên VNeID, VssID để đảm bảo quyền lợi

Bích Hường |

Người dân nên chủ động kiểm tra thời hạn thẻ Bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán.

Kiểm tra thẻ BHYT ngay trên VNeID và VssID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để kịp thời gia hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Người dân có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách sau đây:

  • - Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng định danh điện tử VNeID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn “Ví giấy tờ”, sau đó chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

Kiểm tra thẻ BHYT ngay trên VNeID và VssID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh - Ảnh 2.
  • - Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Tại màn hình giao diện chọn "Thẻ BHYT" ﻿để kiểm tra thời hạn sử dụng.

Kiểm tra thẻ BHYT ngay trên VNeID và VssID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh - Ảnh 3.

- ﻿Tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Người dân truy cập vào trang web Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT".

Bước 2: Nhập thông tin mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT. ﻿

Kiểm tra thẻ BHYT ngay trên VNeID và VssID để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh - Ảnh 4.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai lưu ý, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT và gia hạn kịp thời trước khi thẻ hết hạn, nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu khám chữa bệnh có thể phát sinh đột xuất nên việc gia hạn sớm là cần thiết.

Việc duy trì thẻ BHYT còn hiệu lực không chỉ giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, mà còn bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHYT theo quy định.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai) ﻿

Dựa vào "bí kíp du hành vũ trụ" thời nhà Minh, Trung Quốc muốn hải trình huyền thoại của Trịnh Hòa trở lại
Tags

kiểm tra thẻ BHYT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại