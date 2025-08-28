Bestune Pony vs Wuling Mini EV: Xe điện mini nào xứng danh ‘xế cưng’ của hội em xinh Gen Z?

Trong thời đại mà phương tiện không chỉ là dụng cụ di chuyển mà còn là tuyên ngôn thể hiện bản thân, hai mẫu xe điện mini — Bestune Pony và Wuling Mini EV — đang trở thành “hot pick” cho phái nữ, đặc biệt là các bạn Gen Z tại Việt Nam. Cả hai đều nhỏ nhắn, dễ lái trong phố, nhưng lại khác biệt rõ về phong cách, trang bị.

Bestune Pony chính thức ra mắt thị trường Việt cách đây ít tháng, do Carfe phân phối với showroom đầu tiên tại Hà Nội. Mẫu xe này gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngộ nghĩnh, thon nhỏ với đường nét bo tròn và màu sắc pastel trendy – như hồng phấn hay xanh trà — tạo cảm giác như một món phụ kiện dễ thương hơn là một chiếc ô tô, rất hợp gu “sống ảo” của Gen Z.

Không chỉ vậy, xe còn bố trí cổng sạc ngay bên dưới logo trước, vừa tiện vừa tăng điểm thẩm mỹ. Với chiều dài 3 mét và trọng lượng siêu nhẹ (685–715 kg), Pony thoải mái vượt qua phố nhỏ mà không vướng víu. bên trong cabin, thiết kế tối giản với ghế nỉ, màn hình LCD nhỏ và điều hòa chỉnh cơ, nhưng vẫn đầy đủ những tiện ích cần cho việc chạy trong đô thị, đặc biệt ấn tượng là quãng đường chạy đến 170 km mỗi lần sạc nhờ pin LFP dự trữ 13,9 kWh — quá đủ cho một tuần đi học hoặc đi làm.

Trong khi đó, Wuling Mini EV vốn không còn xa lạ với thị trường Việt Nam, từng làm mưa làm gió khi ra mắt. Kích thước nhỏ gọn chưa tới 3m và bán kính quay đầu chỉ 4,2m, Wuling Mini EV có thể dễ dàng đi vào các ngõ nhỏ, quay đầu hay đỗ xe tại những nơi có diện tích chật hẹp. Phiên bản nâng cao LV2 với hai mức pin cho phép chạy 120 km hoặc 170 km đang được bán với giá ưu đãi: 197 triệu đồng cho bản 120 km (pin 9,6 kWh) và 231 triệu đồng cho bản 170 km (pin 13,9 kWh).

Mẫu xe này có thể sạc điện bằng nguồn điện dân dụng 220V có tiếp địa với thời gian sạc xe từ 6.5 – 9 tiếng.

Về giá bán, mỗi đại lý còn áp dụng thêm ưu đãi tiền mặt, hoặc quy đổi thành phụ kiện theo nhu cầu, khiến xe càng trở nên “dễ nuốt” với sinh viên hoặc những bạn Gen Z có ngân sách tiết kiệm. Về thiết kế, Wuling mang vẻ vuông vức, dễ wrap màu, hợp phong cách năng động cá nhân, nhưng ít nổi bật hơn Pony về độ “cute”.

Tuy nhiên, Wuling có lợi thế lớn về hệ thống bán hàng và dịch vụ. Xe được lắp ráp trong nước, có hơn hai chục đại lý trải dài các thành phố lớn, dễ bảo hành bảo dưỡng kịp thời. Còn với Pony, tuy mới và độc đáo, nhưng do là xe nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc nên dịch vụ có thể chưa phổ biến rộng.

Về trải nghiệm lái, cả hai đều đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị nhẹ nhàng, mặc váy hay chở đồ shopping đều ổn. Pony có lợi thế thời thượng hơn, tựa như món đồ công nghệ mini mang đậm cá tính; còn Wuling, dù giản đơn, lại tỏ ra thực dụng và an tâm hơn với mẫu đã được thử lửa thị trường.







