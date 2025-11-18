BESS toàn cầu phát triển như vũ bão quy mô 114 tỷ USD, một doanh nghiệp Việt tiên phong hành động

Hệ thống pin tích trữ điện năng (Battery Energy Storage Systems - BESS) đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chuyển đổi năng lượng tái tạo toàn cầu, giúp cân bằng lưới điện, tích hợp năng lượng mặt trời và gió, đồng thời hỗ trợ ổn định hệ thống.

Hiện, ngành BESS toàn cầu đang tăng trưởng vượt bậc. Trong báo cáo thực hiện tháng 4/2025 của Fortune Business Insights, thị trường BESS được dự đoán sẽ đạt giá trị 32,63 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 114,05 tỷ USD vào năm 2032, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,58% trong giai đoạn dự báo.

Ảnh minh họa về BESS.

Giới chuyên gia Mỹ phân tích, thị trường BESS toàn cầu tăng trưởng nhờ động lực thúc đẩy bởi sự chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng sạch, khi các chính phủ và khu vực tư nhân đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng mặt trời, gió và các dự án năng lượng tái tạo khác.

Hệ thống BESS từ đó đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng gián đoạn của các nguồn năng lượng tái tạo, đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định và đáng tin cậy.

Mục tiêu công suất BESS của Việt Nam năm 2030

Tại Việt Nam, BESS là một trong những lĩnh vực được nhà nước rất quan tâm.

Ông Bùi Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực nhấn mạnh trong Hội thảo Phát triển Hệ thống pin tích trữ điện năng (BESS) ngày 14/11/2025 rằng, hiện nay tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam khoảng 90.000 MW. Đến năm 2030, chúng ta phải đạt tối đa khoảng 180.000 MW. Đặc biệt, trong Quy hoạch điện VIII đã xác định rõ: Đến năm 2030, công suất Hệ thống pin tích trữ điện năng (BESS) phải đạt từ 10.000 MW đến 16.300 MW.

Tuy tiềm năng phát triển BESS tại Việt Nam rất lớn nhưng thị trường mới ở giai đoạn sơ khai. Trong bức tranh ấy, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam đã tiên phong đầu tư 3,5 tỷ đồng để triển khai thí điểm Hệ thống pin tích trữ điện năng (BESS) tại kho Hưng Lợi (Cần Thơ).

Dự án thí điểm có tổng công suất 264 kW và dung lượng 690 kWh, gồm 4 module All-in-one BESS.

Hệ thống BESS sử dụng pin LFP của Gotion (3.2V 300Ah), có khả năng chống ăn mòn chuẩn IP55, C4, đảm bảo độ bền và an toàn. Nhờ đó, Mega Market Việt Nam có thể lưu trữ điện mặt trời vào giờ thấp điểm và sử dụng trong giờ cao điểm, giúp giảm chi phí vận hành tới 20% trong các khung giờ cao tải, đồng thời bảo đảm nguồn điện liên tục cho hoạt động logistics 24/7.

Đây là lần đầu tiên trong ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam có doanh nghiệp thí điểm giải pháp BESS ở quy mô công nghiệp, mở ra khả năng nhân rộng mô hình trong toàn hệ thống siêu thị và kho vận.

Ảnh: Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam

Cùng với dự án thí điểm BESS tại kho Hưng Lợi (1), Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam còn triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại 14 siêu thị và kho bãi (2) [với tổng công suất 6 MWp, sản lượng điện sạch ước tính đạt khoảng 21 triệu kWh trong giai đoạn 2021 - tháng 6/2025]; đồng thời đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh như Vingroup, Vinenergo, Green Future và V-Green (3).

Tổng thể, 3 sáng kiến trên - triển khai từ 2021 đến tháng 6/2025 - thu được nhiều kết quả khả quan: Giảm phát thải gần 20.000 tấn CO₂ tích lũy; Tiết kiệm chi phí hơn 29,3 tỷ đồng.

Thành quả này không chỉ giải quyết được bài toán chi phí và an ninh năng lượng cho doanh nghiệp bán lẻ, mà còn mở ra mô hình mẫu về chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực thương mại hiện đại tại Việt Nam.

Khi bài toán năng lượng vẫn còn làm khó nhiều doanh nghiệp trên thị trường, thì MM Mega Market Việt Nam đã chứng minh rằng chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội cạnh tranh dài hạn. Với mục tiêu đạt 100% năng lượng tái tạo vào năm 2040 – sớm hơn 10 năm so với cam kết quốc gia, MM Mega Market Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.