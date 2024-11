Bentley Continental GT 2025 đầu tiên về Việt Nam: Giá từ 20 tỷ, mạnh 771 mã lực, đầy bình chạy 859km

Một chiếc Bentley Continental GT 2025 đã xuất hiện tại Hà Nội và ngay lập tức được cánh săn ảnh chụp lại. Dựa vào hình ảnh, có thể thấy nơi chiếc xe Anh Quốc được vận chuyển tới là khu vực xưởng bảo dưỡng của phía nhà nhập khẩu chính hãng Bentley tại Việt Nam. Do đó, có thể đoán rằng chiếc Continental GT 2025 này được đưa về nhằm mục đích ra mắt.

Đây cũng là chiếc Bentley Continental GT thế hệ mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam kể từ khi ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2024. Những chiếc xe sang, siêu xe trong vài năm trở lại đây đã được nhập khẩu về Việt Nam khá sớm và gần với thời điểm ra mắt toàn cầu, đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho giới mê xe trong nước.

Chiếc Bentley Continental GT 2025 vừa về Việt Nam. Ảnh: Hà Giang.

Thông qua bức ảnh chụp, có thể thấy chiếc Bentley Continental GT 2025 tại Việt Nam có màu sơn xanh lá ở ngoại thất, điểm xuyết là các chi tiết chrome tối màu như lưới tản nhiệt, viền hốc gió trước, bộ mâm đa chấu 22 inch. Ở bên hông gần khu vực vòm bánh trước xuất hiện logo "1st Edition".

Thông thường, phiên bản 1st Edition sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn hoặc trong khoảng thời gian giới hạn (có thể là trong 1 năm đầu mở bán xe), dành cho những khách hàng đã đặt mua sớm.

Hiện chưa rõ thời điểm Bentley Continental GT 2025 ra mắt Việt Nam. Giá bán khởi điểm được công bố là từ 20 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm. Tham khảo thế hệ cũ, mẫu xe GT 2 cửa này cũng có mức giá chính hãng từ 20 tỷ đồng nhưng cho bản động cơ W12.

Bentley Continental GT 2025 thay đổi những gì?

Như đã đề cập ở trên, chiếc Bentley Continental GT 2025 vừa về Việt Nam là thế hệ hoàn toàn mới - thế hệ thứ 4 của mẫu GT 2 cửa này. Trên thế hệ mới, dòng xe siêu sang Anh Quốc được bổ sung đáng kể công nghệ đồng thời loại bỏ tùy chọn động cơ W12 cũ bằng dòng V8 hybrid mới.

Thiết kế của Bentley Continental GT mới vẫn duy trì từ bản gốc ra mắt từ 2003, nhưng được tinh chỉnh để trở nên bóng bẩy hơn. Ví dụ như cụm đèn pha LED dạng 4 đèn tròn tách biệt cũ trên xe đã được thay bằng đèn pha đơn. Bổ sung thêm một dải LED kéo dài từ bên trong cụm đèn chiếu sang chính "chạy" ra tới gần vòm bánh xe.

Một chiếc Bentley Continental GT 2025 1st Edition. Ảnh minh họa.

Đuôi xe được kéo dài đôi chút sử dụng đèn hậu LED họa tiết kiểu pha lê. Phần còn lại của ngoại thất xe vẫn vậy với các yếu tố điểm nhân như vòm bánh xe cơ bắp hay các đường gân nổi bật - điểm đặc trưng của thương hiệu xe siêu sang tới từ Crewe.

Bước vào nội thất, khu vực này sẽ cực kỳ quen thuộc với những người dùng Continental GT thế hệ cũ bởi không có sự thay đổi lớn nào về mặt thiết kế. Tuy vậy, mẫu xe này vẫn có nhiều điểm mới ẩn phía bên trong đó.

Khoang nội thất của Bentley Continental GT 2025 không thay đổi so với thế hệ cũ. Ảnh minh họa.

Ví dụ như hãng xe Anh Quốc nâng cấp hệ điều hành của hệ thống thống giải trí để trở nên mới mẻ và hiện đại hơn. Hay khả năng cách âm được cải thiện để mang tới sự yên tĩnh nhất dành cho hành khách trên xe.

Về động cơ, Bentley Continental GT 2025 giờ đây không còn tùy chọn máy W12 6.0L tăng áp kép như thế hệ cũ, mà thay bằng hệ chuyển động xăng-điện mang tên "Ultra Performance Hybrid".

Hệ truyền động mới kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với công suất 591 mã lực và mô-tơ điện đơn 187 mã lực tích hợp vào hộp số ly hợp kép 8 cấp. Hệ dẫn động là loại 4 bánh hỗ trợ bởi công nghệ phân bổ lực kéo thông minh và vi sai chống trượt điện tử phía sau. Tổng cộng, công suất toàn hệ thống là 771 mã lực, mô-men xoắn tổng đạt 1.000 Nm - những thông số vượt xa cả 2 bản V8 và W12 cũ.

Pin 25,9 kWh đặt phía sau trục sau để tối ưu phân bổ trọng lượng, đồng thời cho phép xe chạy tạm thời 81 km không cần nhiên liệu. Tổng quãng đường xe di chuyển được khi chạy song song xăng - điện là 859 km.

Do sự xuất hiện của hệ thống hybrid, Bentley Continental GT nặng hơn 192 kg so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc xe lại nhanh hơn khi chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h - giảm 0,4 giây so với bản W12 cũ. Tốc độ tối đa xe không đổi ở 335 km/h.

