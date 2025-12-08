Ít nhất 14 người bị bắt giữ vì âm mưu đảo chính ở Cộng hòa Benin, ngày 7/12/2025.

Chính quyền địa phương thông báo điều này, lưu ý rằng, chiến dịch này nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn các ổ kháng cự sau khi cuộc đảo chính bị dập tắt.

Sáng sớm 7/12, một nhóm binh sĩ dưới quyền chỉ huy của Trung tá Pascal Tigri đã chiếm giữ tòa nhà truyền hình quốc gia và tuyên bố phế truất Tổng thống Pacisco Talon, giải tán chính phủ và đình chỉ hiến pháp.

Theo tuyên bố của họ, Trung tá Pascal Tigri sẽ lãnh đạo hội đồng quân sự chuyển tiếp - Ủy ban Khôi phục Quân đội (CMR).





Bộ trưởng Nội vụ Alassane Seydou xác nhận rằng, quân đội trung thành và Vệ binh Quốc gia đã kiểm soát được tình hình.

"Vào rạng sáng 7/12, một nhóm nhỏ binh sĩ bắt đầu cuộc binh biến nhằm gây bất ổn cho nhà nước và các thể chế của nó. Cuộc đảo chính đã bị ngăn chặn và Tổng thống Talon vẫn an toàn. Ít nhất 14 người đã bị bắt giữ vì âm mưu đảo chính", ông Seydou nói trong một thông điệp video.

Các nhân chứng tại Cotonou báo cáo có tiếng súng nổ gần dinh tổng thống và trung tâm truyền hình, cũng như binh lính tuần tra trên đường phố.

Đại sứ quán Pháp ghi nhận tiếng súng nổ gần Trại Gezo, không xa dinh tổng thống, và khuyến cáo người dân ở nhà.

Đến trưa cùng ngày, tình hình đã ổn định: cảnh sát đã triển khai dây an ninh tại các giao lộ quan trọng, và tiếng súng đã ngừng lại.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Benin đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026. Ông Talon, nắm quyền từ năm 2016 sau hai nhiệm kỳ, dự kiến sẽ rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử.