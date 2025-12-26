Benhill tiên phong mô hình “Sống thử trước - Chốt mua sau” cho khách mua ở thực

Thay vì quyết định mua ngay, khách hàng có thể trải nghiệm không gian sống thực tế trước khi xuống tiền - xu hướng mà dự án Benhill đang tiên phong triển khai thông qua chính sách lạ: Sống thử trước - Chốt mua sau".

Khu Đông Bắc TP.HCM: Thị trường thuê sôi động và tâm lý thận trọng của người mua ở thực

Khu vực đông bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đứng thứ hai về tỷ suất nhập cư, đồng thời là địa phương ghi nhận mức độ quan tâm và tốc độ tăng trưởng nhu cầu thuê căn hộ cao hàng đầu. Nhờ lợi thế tập trung tới 38 khu công nghiệp lớn nhỏ như VSIP, Đồng An, Sóng Thần…, khu vực này thu hút lượng lớn lao động và chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc dài hạn, tạo nền tảng cho thị trường nhà ở và cho thuê phát triển sôi động.

Theo ghi nhận, tỷ lệ lấp đầy căn hộ cho thuê tại khu vực đông bắc TP.HCM phổ biến ở mức 80 – 90%, nhiều dự án đã đi vào vận hành rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, khó tìm được căn hộ trống phù hợp. Bên cạnh nhóm chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, khu vực này còn thu hút lượng lớn người trẻ và gia đình trẻ đang làm việc tại TP.HCM, ưu tiên lựa chọn nơi ở có chi phí hợp lý, không gian sống thoáng đãng và khả năng kết nối thuận tiện.

Đáng chú ý, nhiều khách hàng ở thực đang chủ động lựa chọn thuê căn hộ trong thời gian dài như một bước đệm trước khi mua nhà. Chia sẻ về lựa chọn của mình, anh Trần Nam (32 tuổi, kỹ sư làm việc tại Thuận Giao, TP HCM) cho biết: "Vợ chồng tôi cũng ấp ủ ý định mua nhà để ở lâu dài nhưng muốn thận trọng hơn. Việc thuê căn hộ gần chỗ làm giúp gia đình ổn định sinh hoạt trước, đồng thời có thêm thời gian quan sát chất lượng dự án, môi trường sống cũng như cân đối lại khả năng tài chính của mình."

Thực tế này cho thấy, người mua nhà ở thực đang cần thêm những giải pháp linh hoạt hơn, cho phép họ vừa ổn định cuộc sống, vừa có đủ thời gian trải nghiệm và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định sở hữu lâu dài.

"Sống thử trước - Chốt mua sau": Lối đi mới cho người mua nhà ở thực

Dự án Benhill (Đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP HCM) - Một dự án hiếm hoi bàn giao ở ngay trong năm 2025 đang tiên phong áp dụng mô hình thuê để ở thử trước khi mua. Đây được xem là một hướng tiếp cận linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng ở thực trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, thay vì người mua phải đưa ra quyết định ngay từ đầu, dự án cho phép khách hàng có thời gian trải nghiệm sống tại căn hộ Benhill lên tới 12 tháng trước khi đưa ra quyết định an cư lâu dài.

Cụ thể trong 12 tháng ở thử, khách hàng tham gia chương trình được ưu đãi tới 50% giá thuê trong 6 tháng đầu tiên, và 30% giá thuê trong 3 tháng tiếp theo đó. Như vậy, khách hàng sẽ có thể sống trong căn hộ cao cấp và tận hưởng hệ tiện ích hiện đại với mức giá chỉ từ 3 triệu đồng/tháng cho căn hộ 1 phòng ngủ, khoảng 4 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ và từ 5 triệu đồng/tháng để trải nghiệm không gian sống tại căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ.

Benhill tiên phong mô hình "sống thử" cho khách hàng ở thực

Đáng chú ý, trong thời gian 6 tháng đầu, nếu cảm thấy phù hợp, khách hàng hoàn toàn có quyền mua căn hộ tại dự án Benhill với mức giá và chính sách được giữ nguyên tại thời điểm bắt đầu thuê. Việc trải nghiệm ở thử trước khi mua giúp khách hàng không phải "all in" toàn bộ số tiền vốn ngay từ đầu, đồng thời có thêm thời gian kiểm chứng chất lượng dự án và chủ động chuẩn bị dòng tiền phù hợp.

Khách hàng sẽ được giữ quyền mua căn hộ với mức giá và chính sách rất tốt ở thời điểm hiện tại đó là: Sở hữu từ 300 triệu/căn 2 phòng ngủ, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% tới 18 tháng, chiết khấu tới 8,5% thanh toán sớm. Được miễn phí 1 năm phí dịch vụ quản lý, tặng gói nội thất tủ bếp, xe Vision hoặc SH Mode… Đặc biệt là chính sách cam kết thuê lại 2 năm và mua lại nguyên giá sau 2 năm với bất cứ lý do nào cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dòng tiền và nguồn vốn cho khách hàng.

Dự án Benhill (Chung cư cao tầng Đồi Ben) nằm tại khu đất vàng trung tâm phường Thuận Giao, TP HCM. Kết nối hàng loạt tiện ích khu vực như liền kề công viên Thuận Giao và hệ thống trường học các cấp, chỉ 5 - 10 phút để tới Aeon Mall Canary, bệnh viện quốc tế Columbia, sân Golf sông Bé, KCN VSIP, Việt Hương. Đồng thời, Benhill sở hữu đầy đủ hệ thống tiện ích với bể bơi 300m2, 2 tầng shop thương mại, sinh hoạt cộng đồng, 5 tầng vườn xanh, trường mầm non…

Hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn bàn giao để cư dân nhận nhà đón Tết, khách hàng có nhu cầu trải nghiệm "sống thử" có thể đăng ký vào ở từ đầu năm 2026.

