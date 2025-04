Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thu hồi sữa Hofumil Gold Plus nằm trong đường dây sữa giả

“Sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty trên sản xuất.

Mặc dù chưa có thông tin của cơ quan chức năng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus là sữa giả hay không nhưng để đảm bảo quyền lợi người bệnh, ngay trong ngày 12/4/2025, Lãnh đạo bệnh viện đã triển khai các giải pháp: Dừng sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus và thu hồi sản phẩm này để trả lại đơn vị cung ứng; liên hệ với người bệnh đã được tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus để khuyến cáo dừng sử dụng, đồng thời đồng hành cùng người bệnh yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm để bảo vệ quyền lợi người bệnh”, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nêu rõ.

Sữa Hofumil Gold Plus nằm trong đường dây sữa giả vừa bị triệt phá.

Đại diện bệnh viện cho biết: “Sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được sử dụng trong bệnh viện đã trải qua quá trình đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus nếu được cơ quan chức năng của Nhà nước kết luận là sản phẩm giả thì bệnh viện và người bệnh là bên bị hại của vụ việc này”.

Trước đó, Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa giả với gần 600 loại sữa dành cho người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Trong số các sản phẩm bị phát hiện có loại sữa được gắn mác sữa dinh dưỡng dành cho người bệnh, người tiểu đường và người sau phẫu thuật.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại sữa không rõ nguồn gốc.