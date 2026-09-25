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Bệnh viện thông tin sức khỏe hai nạn nhân vụ thảm án ở Củ Chi

Nguyễn Dũng - Nguyễn Tiến
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Tối 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết hai người bị thương trong vụ tấn công tại xã Củ Chi, TPHCM, đã được phẫu thuật.

Tối 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết hai người bị thương trong vụ tấn công tại xã Củ Chi, TPHCM, đã được phẫu thuật và có sinh hiệu ổn định. Hai nạn nhân khác tử vong.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: Chiều 24/9, ê-kíp cấp cứu của bệnh viện đã đến hiện trường để cấp cứu các nạn nhân. Một nạn nhân tử vong tại chỗ, ba nạn nhân khác được chuyển đến bệnh viện. Trong số này, một bệnh nhân nữ không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện.

Thông tin vụ thảm án Củ Chi: Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án bị phong tỏa tối 24/9.

Hai nạn nhân còn lại được các bác sĩ cấp cứu, phẫu thuật. Hiện sinh hiệu của cả hai đã ổn định; bệnh viện tiếp tục kiểm tra, xử lý các chấn thương khác.

Như đã thông tin, đầu giờ chiều 24/9, người dân sống gần khu kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy đến, họ phát hiện bốn người trong một gia đình bị thương. Nghi phạm thực hiện vụ tấn công đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ xảy ra mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm được cho là đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ. Người tử vong tại hiện trường là chị của vợ nghi phạm; người phụ nữ tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện là vợ nghi phạm.

Hai người đang điều trị gồm cha vợ và cháu của vợ nghi phạm.

Thông tin vụ thảm án Củ Chi: Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Ảnh 2.
Thông tin vụ thảm án Củ Chi: Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Ảnh 3.
Thông tin vụ thảm án Củ Chi: Hai nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường trong khi có nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Trong ngày 24/9, lực lượng Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm khi người này lẩn trốn tại Tây Ninh.

Hiện cơ quan công an đanng điều tra vụ án.

Tối 24/9, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đã đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại bệnh viện, lãnh đạo địa phương hỏi thăm tình hình sức khỏe hai người bị thương, đồng thời động viên thân nhân các nạn nhân vượt qua biến cố.

Hàng xóm kể về thời khắc trước thảm án khiến 4 người trong gia đình thương vong
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