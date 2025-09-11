Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh

Trong hai ngày qua, trong các hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện đau lòng của một phụ sản khi mất con ngay sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (PSHN).

Thông tin chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Theo lời kể của sản phụ N.T, thai kỳ của chị hoàn toàn khỏe mạnh, được theo dõi định kỳ và bác sĩ Nguyễn Văn T. là người trực tiếp phụ trách ca sinh.

Vào 1h sáng 29/7 chị phát hiện ra “máu báo thai”, gọi bác sĩ được tư vấn theo dõi tại nhà. 15 phút sau có dấu hiệu vỡ ối, chồng chị T. lập tức đưa chị vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 2h sáng, làm thủ tục nhập viện, xác định vỡ ối, gia đình chọn gói sinh dịch vụ với bác sĩ Nguyễn Văn T. là người đỡ chính.

Sau khi đóng viện phí, chị T. được đưa lên Khoa đẻ tự nguyện D3 rồi về phòng chờ, không được giải thích gì thêm. Từ 2h đến 7h sáng, chị liên tục chịu cơn gò, rất mệt. 7h, hộ tá yêu cầu chị đưa đồ cá nhân cho người nhà và chờ. Đến 9–10h bác sĩ T. mới đến, khám thấy cổ tử cung mở 2 phân và chỉ định truyền kích sinh rồi rời đi.

Đầu giờ chiều, hộ tá truyền thêm thuốc. 13h45, chị mở 9 phân, được đưa sang phòng sinh. Tại đây, nữ sản phụ cho rằng, hộ tá chỉ yêu cầu đặt chân lên bàn và tự rặn, không hướng dẫn gì thêm.

Chị T. thuật lại, suốt 1 giờ rặn trong đau đớn, chị nhiều lần hỏi bác sĩ nhưng những người có trách nhiệm ở đây không nhiệt tình.

Gần 15h, tim thai yếu, chị phải thở oxy. Hộ tá gọi bác sĩ khác và báo chồng vào, sau đó rời đi, để hai vợ chồng ngồi chờ trong lo lắng.

Sau đó bác sĩ T. xuất hiện, trực tiếp hướng dẫn rặn đẻ. Chỉ khoảng 10 phút, chị sinh con. Tuy nhiên, bé chào đời tím tái, không khóc, được đưa đi hồi sức. Đến 15h20, bé được chuyển lên khoa Sơ sinh cấp cứu, còn chị về phòng hậu sản.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bé không cải thiện. 19h cùng ngày, bé chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp nặng, tăng áp lực động mạch phổi, xẹp buồng tim. Sau nhiều ngày điều trị, đến 7/8, bé không qua khỏi.

Nữ sản phụ cho biết thêm, từ khi nhập viện đến lúc con mất, gia đình không nhận được giải thích y khoa cụ thể nào từ bác sĩ T. hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chị T cho hay, khi chồng chị gọi điện hỏi, bác sĩ T. chỉ nói “do gia đình đen”, hoặc đổ lỗi chị “rặn lâu” và do bệnh lý, trong khi thực tế chị chỉ rặn 10–15 phút là bé chào đời.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tiếng

Tối 10/9, thông tin với PV, bác sĩ Nguyễn Văn T., (người được phụ sản phản ánh), cho rằng, nguyên nhân gốc rễ là bệnh lý về phổi của em bé. Khi sinh ra, phổi của trẻ không hoạt động, dẫn đến tình trạng không thể tự thở được. Tình trạng này trong y khoa được gọi là suy hô hấp sơ sinh, liên quan đến bệnh lý tăng áp động mạch phổi.

Theo BS T., để cứu sống trẻ, ekip y tế đã phải thực hiện đặt nội khí quản để hỗ trợ thở. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại viện, trẻ dễ bị nhiễm khuẩn bệnh viện. Bệnh lý tăng áp động mạch phổi có khoảng 5% trường hợp là không rõ nguyên nhân và không thể tiên lượng trước.

"Điều đáng tiếc là vi khuẩn này thuộc chủng kháng thuốc, không có thuốc đặc trị hiệu quả. Đây mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong", bác sĩ T.nói đây là trường hợp bệnh nhi phức tạp.

Nơi sản phụ đến sinh con

Liên quan đến sự việc, TS. Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận, sự việc xảy ra vào tháng 7.

Về việc sản phụ “tố” bác sĩ tắc trách, ông Hưng cho hay, sau ca đẻ, bệnh viện đã họp về vấn đề này và làm việc với gia đình và khẳng định: "Quy trình theo dõi đẻ và trình độ chuyên môn không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao”.

Giám đốc bệnh viện cho biết thêm, trẻ sinh ra có chỉ số Apgar thấp, được theo dõi rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ sơ sinh điều trị tích cực 10 ngày nhưng không đáp ứng, trẻ được chẩn đoán tử vong do bệnh lý phổi, phổi không trưởng thành.

Theo ông Hưng, khi còn trong bụng mẹ, phổi chưa thực hiện chức năng hô hấp. Sau sinh, phổi phải hoạt động độc lập nhưng do phế nang không trưởng thành nên gây thiếu oxy, tím tái và tăng áp lực động mạch phổi. "Trường hợp này, dù sinh thường hay mổ thì kết quả cũng không thay đổi”, ông Hưng thông tin.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho rằng, những bất thường như khối u hay tràn dịch phổi có thể phát hiện được qua siêu âm định kỳ, nhưng việc phổi có trưởng thành hay không chỉ được xác định sau khi chào đời.

Sáng 11/9, trao đổi với PV, đại diện Cục bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin. Tuy nhiên đây mới là thông tin trên mạng xã hội, chứ chưa có đơn thư phản ánh. Hiện Cục bà mẹ trẻ em đã giao cho các đơn vị chuyên môn tìm hiểu để có hướng giải quyết!.