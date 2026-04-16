Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh lịch sử doanh thu: Thực hiện 120 ca ghép gan, khám miễn phí cho 7.000 người dân

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Tập đoàn Vingroup, mảng y tế ghi nhận mức doanh thu thuần tăng trưởng 20% so với năm 2024. Kể từ khi đưa vào vận hành hệ thống y tế Vinmec vào năm 2012, đây là năm đầu tiên doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan của tập đoàn tăng vọt, đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

Song hành với doanh thu, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Vinmec cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, 1,2 triệu lượt.

Trong báo cáo năm 2025, Vingroup cũng cho biết hệ thống y tế Vinmec của tập đoàn đã ghi dấu ấn nổi bật ở nhóm kỹ thuật ghép tạng phức tạp với ca phẫu thuật tiêu biểu cho bệnh nhi 8 tháng tuổi cần ghép gan từ nguồn tạng người hiến chết não. Đơn vị này xác nhận đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi thuộc nhóm nhỏ tuổi và nhẹ cân hiếm gặp. Thành tựu này cho thấy năng lực tổng hợp của Vinmec không chỉ nằm ở tay nghề phẫu thuật mà còn ở quy trình phối hợp đồng bộ: gây mê - hồi sức - ngoại khoa - miễn dịch - dinh dưỡng - chăm sóc hậu phẫu.

Hệ thống Y tế Vinmec thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não

Tính đến tháng 4/2026, Vinmec đã chạm mốc 120 ca ghép gan. Đây cũng là một cột mốc mang ý nghĩa chuyên môn, vừa cho thấy năng lực vận hành bền bỉ của một chương trình ghép tạng chuẩn mực.

Song song với ghép tạng, Vinmec tạo đột phá trong y học chính xác và công nghệ cá thể hóa. Hệ thống đã phẫu thuật thành công ca thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu 3D thiết kế riêng cho bệnh nhi ung thư rất nhỏ tuổi, đánh dấu bước tiến quan trọng của kỹ thuật bảo tồn chi trong điều trị ung thư xương. Đây được xem là bước tiến quan trọng thể hiện năng lực “nội địa hóa công nghệ” và mở ra dư địa phát triển các giải pháp y sinh cho thị trường Việt Nam.

Với các thành tích chuyên môn xuất sắc, tại lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2026, Vinmec đã được vinh danh ở cả 3 hạng mục quan trọng: "Hệ thống Y tế của năm", "Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm" và "Chương trình ESG của năm". Đây là năm thứ hai liên tiếp Vinmec được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa uy tín hàng đầu châu Á.

Đồng thời Vinmec góp mặt trong Top 100 môi trường làm việc tốt nhất Đông Nam Á năm 2025 do Fortune công bố. Vinmec cũng là thương hiệu y tế duy nhất được Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025.

Năm 2025 vừa qua, Vinmec đã khai trương mới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ và 3 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và Vinhomes Ocean Park 2 (Hưng Yên) và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng).

Mới đây, tháng 3/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 – bệnh viện thứ 10 của Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng.

Toàn cảnh Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với cơ sở khang trang, hiện đại bậc nhất Hưng Yên.

Như vậy, tính đến nay, Vinmec đang sở hữu 10 Bệnh viện và 7 phòng khám Đa khoa Quốc tế. Trong đó, 2 bệnh viện đạt chuẩn JCI - bộ tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất về an toàn và chất lượng bệnh viện.

Trong dấu ấn phát triển bền vững năm 2025 của Vingroup, hệ thống y tế Vinmec đã thành công số hóa 100% phim chụp, giảm được hơn 1 triệu bản in/năm. Ngoài ra, giảm 4,57 tấn giấy cứng in hợp đồng, giảm được hơn 753 nghìn bệnh án giấy truyền thống khi chuyển đổi sang bệnh án điện tử.

Đáng chú ý, Vinmec đã tổ chức được hơn 60 chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 7.000 người dân tại các địa phương.

Trong định hướng phát triển năm 2026, Vinmec cho biết sẽ mở rộng phân khúc khách hàng nội địa bằng cách áp dụng chiến lược giá linh hoạt; đa dạng hóa các gói dịch vụ mới và khai thác tối đa tệp khách hàng có sẵn trong hệ sinh thái tập đoàn. Vinmec cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng khách hàng quốc tế thông qua đẩy mạnh mảng du lịch y tế, ưu tiên các thị trường nguồn tiềm năng; chuẩn hóa quy trình vận hành và cung cấp dịch vụ để sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô.