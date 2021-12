Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội bỏ trốn khỏi bệnh viện trong đêm, đi xe ôm về quê

Tối 08/12, đại diện của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác nhận thông tin về một bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây đã bỏ trốn.

Cụ thể, thông tin trên báo Dân Trí cho hay, F0 bỏ trốn được xác định là ông T.V.T., sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân T. có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 vào ngày 05/12 và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị ngay cùng ngày.

Tuy nhiên, khoảng 3h sáng 08/12, cán bộ bệnh viện phát hiện bệnh nhân T. đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía bệnh viện đã huy động lực lượng chức năng để tìm bệnh nhân nhưng không thấy.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thông báo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) phối hợp để giải quyết về trường hợp này.

Cùng ngày, UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng phát đi thông báo khẩn liên quan việc ông T. bỏ trốn khỏi khu điều trị.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân nếu biết và có thông tin về bệnh nhân T. cần thông báo ngay cho công an xã để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Theo thông tin mới nhất trên Vietnamnet, chiều ngày 08/12, bệnh nhân đã được phát hiện ở quê nhà Hưng Yên. Được biết, sau khi trốn khỏi viện, ông T. đã đi xe ôm về quê.

Ngày 8/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 709 ca mắc Covid-19, trong đó, 243 ca cộng đồng, 329 ca ở khu cách ly và 137 ca ở khu phong tỏa. So với ngày trước đó (7/12) số ca mắc được phát hiện ở Hà Nội đã tăng mạnh hơn và số ca trong cộng đồng cũng tăng cao. Đây là ngày thứ 2 Hà Nội phát hiện hơn 700 ca mắc Covid-19 kể từ đầu dịch đến nay. Trước đó, ngày 6/12, Hà Nội phát hiện 774 ca mắc Covid-19 - là ngày cao nhất kể từ đầu dịch. Ngày 8/12 cũng là ngày thứ 3 liên tiếp, Hà Nội phát hiện hơn 200 ca mắc trong cộng đồng.

