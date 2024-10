Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô ở TPHCM

Ngày 12/10, Công an quận 1 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tứ (sinh năm 1975, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “ Cố ý làm hư hỏng tài sản ”.

Ông Nguyễn Văn Tứ thực hiện lại hành vi đập kính ô tô. Ảnh: A.X.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/9, ông K.T.P. (sinh năm 1988, quê Bình Định, tài xế công nghệ ) dừng ô tô biển số tỉnh Bình Định trước căn nhà trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để trả khách.

Thời điểm này Nguyễn Viết Khôi (sinh năm 1999, ngụ quận 1, con ruột ông Tứ) vừa đi xe máy vừa vác theo cây dù che nắng đi qua và va quẹt vào bên hông ô tô của ông P..

Ông P. nói Khôi bồi thường thiệt hại do xe bị trầy xước. Do không đem theo tiền nên Khôi gọi điện thoại cho cha ruột mang ra để bồi thường. Một lúc sau, ông Tứ đi xe máy tới và xảy ra tranh cãi với ông P.. Được mọi người can ngăn, ông P. lái ô tô rời đi.

Tang vật vụ án. Ảnh: A.X.

Được một đoạn, ông Tứ chạy xe tới chặn đầu xe và yêu cầu nam tài xế ra ngoài để nói chuyện. Thấy ông Tứ mang theo cây kéo nên ông P. khóa cửa và ở bên trong. Thấy vậy, ông Tứ nhặt cục đá đập 2 cái vào cửa kính chắn gió bên tài xế làm kính bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Kết quả xác minh, ông Tứ có 4 tiền án, tiền sự về các tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”, “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải”, “Chống người thi hành công vụ”...

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.