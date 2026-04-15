Bên trong trường THPT 300 tỷ mới của Hà Nội: Diện tích gần 8.000m2, sở hữu "công viên" đặc biệt và thư viện 40.000 đầu sách

Hiện nay, không khó để bắt gặp những đoạn video “flex” trường học trên mạng xã hội, nơi thì nhìn như phim Hàn với sân trường rộng, kính sáng loáng; nơi khác lại mang vibe châu Âu với kiến trúc cổ điển, nhiều góc sống ảo. Những hình ảnh đó đôi khi khiến nhiều người mặc định rằng muốn học trong một môi trường với cơ sở vật chất xịn xò thì phải tìm đến các trường quốc tế hoặc tư thục.

Nhưng thực tế, ngay trong hệ thống trường công lập ở Hà Nội, cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tên đáng chú ý. Gần đây, một ngôi trường mới tại khu vực phía Nam thành phố liên tục được nhắc đến nhờ kinh phí đầu tư lên tới 300 tỷ đồng cùng loạt không gian học tập hiện đại.

Đó là Trường THPT Đỗ Mười - một ngôi trường mới toanh nhưng đang rất hot không chỉ vì quy mô, mà còn bởi cách thiết kế và tổ chức không gian học tập khác biệt so với hình dung quen thuộc về trường công lập.

Không gian trăm tỷ giữa khu dân cư đông đúc

Trường THPT Đỗ Mười nằm tại số 286 phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội. Đây là trường công lập mới của thành phố, được thành lập ngày 14/7/2025 và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước khi sáp nhập, dự án mang tên THPT Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai (cũ) - khu vực có dân số khoảng 550.000 người nhưng thiếu tới 18 trường cấp ba công lập. Chính vì vậy, ngay từ khi khởi công vào tháng 4/2024, công trình đã nhận được nhiều kỳ vọng trong việc giảm tải áp lực tuyển sinh lớp 10.

Với diện tích gần 8.000m², trường được thiết kế theo hình chữ U, gồm hai khối nhà chính cao 5 tầng nổi và một tầng hầm. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 tỷ đồng, từ ngân sách quận Hoàng Mai (cũ) và thành phố. Giữa tháng 1/2026, công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Hiện trường có 45 phòng học, được trang bị bàn ghế đôi tiêu chuẩn, điều hòa, TV, bảng từ chống lóa và có trợ giảng. Bên cạnh đó là hệ thống phòng chuyên đề, phòng chức năng phục vụ dạy và học. Trong năm đầu hoạt động, nhà trường có 44 cán bộ, giáo viên và nhân viên, tuyển sinh 418 học sinh khối 10, chia thành 10 lớp, đạt khoảng 1/4 công suất thiết kế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế là mái che di động nối giữa khối nhà chính và khu hiệu bộ phía sau. Giải pháp này vừa đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho sân trường, vừa linh hoạt che mưa nắng, phục vụ các hoạt động tập trung và sân khấu.

Từ “công viên” giếng trời đến thư viện 40.000 đầu sách

Không chỉ dừng lại ở quy mô, cách tổ chức không gian bên trong trường cũng là yếu tố khiến nhiều người ấn tượng. Có một khu vực được các bạn gọi vui là “công viên” thực chất là giếng trời nằm giữa hai khối phòng học, được thiết kế thành không gian mở để vui chơi, đọc sách và thư giãn trong giờ ra chơi.

Nhà trường có hơn 10 phòng chức năng và phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại, phục vụ các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM, Nghệ thuật và Âm nhạc. Phòng STEM và Robot được bố trí bàn học hình tam giác, dễ dàng tháo lắp, thuận tiện cho làm việc nhóm.

Ở phòng Vật lý, ampe kế được bố trí sẵn tại mỗi bàn học; phòng Sinh học có hệ thống vòi rửa phục vụ các tiết thực hành với mẫu vật. Phòng Âm nhạc được trang bị hơn 40 bộ bàn ghế đơn cùng nhiều nhạc cụ, hiện chủ yếu phục vụ sinh hoạt câu lạc bộ do chưa có giáo viên chuyên trách.

Theo Hiệu trưởng Đỗ Văn Nam, học sinh chủ yếu học và luyện tập piano, guitar; ngoài ra trường còn có trống, đàn t’rưng, ukulele và đàn tranh. Thư viện của trường rộng khoảng 800m², có thể chứa tối đa 40.000 đầu sách. Không gian được thiết kế đa dạng với khu đọc chung, phòng học riêng và hệ thống máy tính phục vụ tra cứu tài liệu điện tử.

Trường có khu vực nhà đa năng vừa phục vụ các giờ học thể chất, vừa là nơi tổ chức các hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, đồng thời cũng là địa điểm diễn ra lễ khai giảng và các sự kiện lớn của nhà trường. Khu căng tin có sức chứa khoảng 500 người, sử dụng bàn ghế inox. Với quy mô hiện tại, học sinh có thể ăn bán trú cùng lúc; tuy nhiên khi tuyển đủ ba khối, phương án chia ca ăn trưa sẽ được tính toán.

Theo chia sẻ của nhà trường, việc vận hành một ngôi trường mới với nhiều trang thiết bị hiện đại cũng đi kèm không ít áp lực. Bài toán đặt ra là khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhằm mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Trong năm học tới, trường dự kiến tuyển thêm giáo viên để đáp ứng quy mô tăng lên và vận hành hiệu quả các phòng chức năng.

Về tuyển sinh, theo ông Nam, năm học 2025-2026, do thành lập muộn nên trường không nằm trong kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, không tổ chức thi đầu vào mà tuyển sinh theo hình thức tràn tuyến với 418 học sinh. Sang năm học 2026-2027, trường sẽ tuyển sinh theo quy chế chung của thành phố với chỉ tiêu 10 lớp, tương đương 675 học sinh. Học sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 và tham gia kỳ thi chung, điểm xét tuyển là tổng điểm các môn cộng với điểm ưu tiên, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Hiện nhà trường triển khai chương trình theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời chú trọng các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống và câu lạc bộ nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm nhiều mô hình mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng đã đề ra.