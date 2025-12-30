Bên trong trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả đón năm mới 2026 tại Hà Nội Minh Đức | 30/12/2025 14:32 Báo lỗi cho Soha Đêm Giao thừa năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa. Video: Cận cảnh lắp đặt trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội Video: Cận cảnh lắp đặt trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội Để chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, sáng nay (30/12), lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại các địa điểm để triển khai lắp đặt theo kế hoạch. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa số 1 và 2, đặt tại vị trí đối diện Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới. Hai trận địa số 1 và 2 là các trận địa bắn pháo hoa kết hợp tầm cao, tầm thấp cùng pháo hoa hỏa thuật. Hàng rào bảo vệ được thiết lập, lực lượng chức năng túc trực làm nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra hệ thống kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các phương án bảo đảm an ninh, trật tự khu vực. Tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), một trong những điểm bắn pháo hoa của thành phố, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá, bố trí trận địa theo phương án phê duyệt. Khu vực bắn pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn. Hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt, căn chỉnh cẩn thận trên toàn bộ khu vực trận địa. Các ống phóng được điều chỉnh vị trí, góc bắn phù hợp, bảo đảm đúng phương án kỹ thuật và các yêu cầu an toàn. Thượng tá Tống Huy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 Hồng Hà, cho biết đơn vị hiện quản lý địa bàn 32 phường nội đô, tương ứng 9 quận nội thành trước đây. Dịp Tết Dương lịch và các đại hội Đảng các cấp, Khu vực 3 được giao phụ trách 4 điểm bắn với 5 trận địa pháo hoa, trong đó có trận địa số 5 tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Sáng nay, đơn vị huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tây Hồ, dân quân tự vệ và lực lượng dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao. Toàn bộ quá trình thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. Thượng tá Hoàng cho biết, khu vực này từng nhiều lần tổ chức bắn pháo hoa và luôn bảo đảm an toàn. Dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội bố trí 5 điểm với 6 trận địa pháo hoa tại Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm). Đà Nẵng: Công chức xã mang máy tính, điều hòa đi nơi khác khi chưa làm thủ tục điều chuyển Tags Hồ Hoàn Kiếm pháo hoa hà nội phường nội đô Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/ben-trong-tran-dia-phao-hoa-san-sang-khai-hoa-don-nam-moi-2026-tai-ha-noi-ar995805.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha