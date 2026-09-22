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Bên trong tổ hợp sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày của tỷ phú Trần Đình Long: 1,2 triệu con gà, thu gần 350 tỷ đồng trong 6 tháng

Anh Khôi
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Ngoài thép, Hòa Phát đang có một chuỗi sản xuất gia cầm khép kín, từ con giống, thức ăn đến trứng thành phẩm và đang tính đường mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Nhắc tới Hòa Phát và tỷ phú Trần Đình Long, thép vẫn là lĩnh vực được biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên, tập đoàn này còn sở hữu một hệ thống sản xuất trứng quy mô lớn tại Phú Thọ, với sản lượng xấp xỉ 1 triệu quả mỗi ngày.

Theo Nông nghiệp Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ hiện vận hành hai khu chăn nuôi với tổng diện tích gần 50 ha.

- Ảnh 1.

HPA

Trong đó, khu gà giống bố mẹ rộng 10,3 ha, duy trì khoảng 15.000 gà mái mỗi năm. Khu nuôi gà đẻ thương phẩm rộng gần 40 ha, với đàn bình quân khoảng 1,2 triệu gà mái đẻ. Sản lượng toàn hệ thống đạt khoảng 336 triệu quả trứng mỗi năm, tương đương gần 1 triệu quả mỗi ngày.

Quy mô lớn khiến cách vận hành tại đây mang nhiều nét giống một dây chuyền công nghiệp. Trứng giống được ấp bằng hệ thống máy của Pas Reform, Hà Lan; chuồng nuôi sử dụng thiết bị của Facco, Italy; còn trứng sau thu hoạch được đưa qua hệ thống phân loại của MOBA, Hà Lan.

Theo doanh nghiệp, phần lớn các công đoạn từ cho ăn, cấp nước đến thu trứng đều được tự động hóa, hạn chế việc con người tiếp xúc trực tiếp với đàn gia cầm.

- Ảnh 2.

Riêng lượng thức ăn cũng cho thấy quy mô của hệ thống. Mỗi ngày, đàn gà tiêu thụ khoảng 150 tấn thức ăn chăn nuôi, được cung cấp từ chính hệ thống sản xuất của Hòa Phát.

Sản phẩm trứng hiện được phân phối qua chợ truyền thống, hệ thống bán lẻ, bếp ăn và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Hòa Phát cũng cho biết trứng của doanh nghiệp đã bước đầu được đưa sang Lào và Campuchia.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét, mảng chăn nuôi gia cầm của Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận khoảng 349,1 tỷ đồng doanh thu thuần từ khách hàng bên ngoài trong 6 tháng đầu năm.

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Nếu tính cả doanh thu giữa các bộ phận trong hệ thống, tổng doanh thu bộ phận gia cầm đạt khoảng 349,4 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với mức hơn 303 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Toàn HPA đạt hơn 3.379 tỷ đồng doanh thu và 648 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đáng chú ý, mảng gia cầm vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 6,7 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Trong giai đoạn tới, Hòa Phát dự kiến tăng quy mô đàn gà bố mẹ từ khoảng 15.000 lên 30.000 con mái mỗi năm, trong khi giữ nguyên đàn gà thương phẩm khoảng 1,2 triệu con và sản lượng khoảng 336 triệu quả trứng.

Mục tiêu đáng chú ý hơn là mở rộng thị trường xuất khẩu cho trứng gà thương hiệu. Nếu kế hoạch này được đẩy mạnh, một mặt hàng rất bình dân sẽ trở thành mảnh ghép đáng chú ý hơn trong hệ sinh thái kinh doanh của tỷ phú Trần Đình Long.

Tags

Trần đình long

hòa phát

Trứng gà

Gia cầm

tổ hợp

thép

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