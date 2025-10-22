00:00 / 00:00 Toàn cảnh không gian tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương bên bờ sông Nhật Lệ. Video: Phạm Trường - Gia Linh.
Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ
Trạch Dương - Phạm Trường |
Tại khu đô thị Nam Cầu Dài tại Quảng Trị, đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện sân khấu, mái vòm và không gian tiệc cưới quy mô bên bờ sông Nhật Lệ. Lễ cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được thiết kế theo phong cách “khu vườn châu Âu”, hai tông màu trắng - xanh chủ đạo.
