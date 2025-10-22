Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ

Theo ghi nhận của Tiền Phong, lễ đưa dâu tại quê nhà Thanh Hóa của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hoàn thành lúc 7h30 sáng 22/10. Sau lễ, đoàn nhà trai cùng chú rể Viết Vương - cô dâu Đỗ Thị Hà lên đường về Quảng Trị. Dự kiến, đoàn đưa dâu mất khoảng năm tiếng để về đến quê hương chú rể ở Quảng Trị. Cùng lúc, đội thi công rạp cưới bên sông Nhật Lệ vẫn tất bật hoàn thiện khâu trang trí, âm thanh, ánh sáng.