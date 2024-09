Bên trong nhà tắm công cộng Diddy thường đến "săn tìm" bạn tình đồng tính 3 lần/tuần

Sự sụp đổ của ông trùm giới nhạc rap Diddy hé lộ tội ác tình dục rùng rợn bên dưới ánh hào quang của Hollywood. Sau nhiều năm bị ẩn giấu, những tội ác của Diddy đã dần bị đưa ra ánh sáng. Mới đây, cựu vệ sĩ của Diddy đã tiết lộ ông trùm này thường xuyên đến một nhà tắm công cộng ở Phố 10, East Village, New York, Mỹ để tìm bạn tình nam.

Đáng chú ý hơn cả, nhà tắm này được xây dựng từ tận năm 1892, từng có rất nhiều người nổi tiếng khác ghé thăm như John F. Kennedy Jr., Danny DeVito, LL Cool J, Liev Schreiber, Matthew McConaughey, "người sói" Hugh Jackman và võ sĩ MMA người Nga Igor Zinozier. Vệ sĩ của Diddy tiết lộ ông trùm này đã là khách quen từ thập niên 1990, thường xuyên đến đây để tìm bạn tình đồng tính nam, với tần suất 2-3 lần/tuần.

Diddy đã là khách quen của nhà tắm này từ thập niên 1990

Nam rapper đến đây 2-3 lần mỗi tuần để tìm bạn tình đồng tính nam

Theo các nhân viên nhà tắm, Diddy thích được trị liệu tẩy tế bào chết bằng bùn và muối, mát xa hoặc xông hơi với lá sồi. Căn phòng phong cách Nga tại nhà tắm là nơi yêu thích của ông trùm này. Daily Mail đã liên hệ với chủ nhà tắm để tìm hiểu thêm những gì Diddy đã làm tại đây, nhưng không nhận được phản hồi.

Căn phòng phong cách Nga tại nhà tắm là nơi yêu thích của Diddy

Hình ảnh một số khu vực khác tại nhà tắm

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu

Nguồn: Daily Mail