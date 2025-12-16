Bên trong nhà máy hơn 26.000 tỷ đồng của VinFast tại Indonesia: Tràn ngập VF 3, sẽ sản xuất VF 5, VF 6, VF 7, có thể thêm cả Limo Green năm sau

Ngày 15/12/2025, VinFast chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe điện tại Subang, tỉnh Tây Java, Indonesia. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu của VinFast, đồng thời khẳng định cam kết dài hạn của doanh nghiệp đối với sự phát triển ngành công nghiệp xe điện tại Indonesia.

Nhà máy VinFast tại Indonesia được khánh thành, chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất số lượng lớn đưa ra thị trường. Ảnh: T/H

Lễ khánh thành có sự tham dự của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia, lãnh đạo chính quyền các địa phương, cùng Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia. Sự kiện cũng ghi nhận sự hiện diện của đại diện các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương và các đối tác chiến lược của VinFast tại Indonesia.

Nhà máy VinFast Subang được hoàn thành và đưa vào vận hành chỉ sau 17 tháng kể từ lễ động thổ vào tháng 7/2024, cho thấy năng lực triển khai nhanh và khả năng tổ chức thực thi của doanh nghiệp. Đây là nhà máy thứ tư đang hoạt động của VinFast trên toàn cầu, đồng thời là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng tại Indonesia và khu vực Đông Nam Á bên ngoài Việt Nam.

Tọa lạc trên khu đất rộng 171 ha, nhà máy được phát triển theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD (hơn 26.000 tỷ đồng). Trong giai đoạn 1, VinFast đã đầu tư hơn 300 triệu USD, đưa công suất ban đầu đạt 50.000 xe mỗi năm. Cơ sở sản xuất được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp dây chuyền hiện đại với mức độ tự động hóa cao, bao gồm các công đoạn hàn thân xe, sơn, lắp ráp, kiểm tra chất lượng và kho logistics, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng bộ.

Nhìn qua, bên trong nhà máy VinFast tại Indonesia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ảnh: T/H

Theo kế hoạch, trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể được nâng lên 350.000 xe mỗi năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Indonesia và mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Song song với hoạt động sản xuất, VinFast cũng quy hoạch quỹ đất dành cho khu công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp và doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị. Khu vực này được định hướng mở rộng trong những năm tới, đặt nền tảng cho chiến lược nội địa hóa sâu và bền vững. Theo lộ trình, VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% trong năm 2026, đạt 60% vào năm 2029 và 80% từ năm 2030 trở đi, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xe điện của Chính phủ Indonesia.

Khi vận hành ở công suất tối đa, nhà máy VinFast Subang dự kiến tạo ra từ 5.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Subang, khu vực đang được định vị là một trung tâm tăng trưởng công nghiệp mới của tỉnh Tây Java.

VF 3 đang là mẫu xe được sản xuất chủ đạo. Ảnh: T/H

Trong giai đoạn đầu, nhà máy Subang sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện chiến lược của VinFast gồm VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 với cấu hình tay lái bên phải, phục vụ thị trường Indonesia. Có thể thấy, hiện trong nhà máy VinFast, VF 3 là mẫu xe đang được sản xuất chủ đạo. Các mẫu xe này được định hướng cho nhu cầu di chuyển đô thị, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và các gia đình hiện đại.

Bên cạnh đó, nhà máy cũng sẽ đảm nhiệm sản xuất các mẫu xe mới dự kiến ra mắt tại Indonesia từ năm 2026, bao gồm xe điện hai bánh và một mẫu MPV điện, nhiều khả năng là Limo Green, được tối ưu cho các hoạt động vận tải thương mại và dịch vụ.

Việc đưa nhà máy VinFast Subang vào vận hành tiếp tục củng cố vai trò của VinFast trong việc xây dựng chuỗi giá trị xe điện tại Indonesia, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Đông Nam Á trên bản đồ công nghiệp xe điện toàn cầu. Nhà máy này được xác định là trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái “Vì một tương lai xanh” mà VinFast đang phát triển tại Indonesia.

Chỉ trong chưa đầy hai năm hiện diện tại thị trường, VinFast đã nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi đến hạ tầng trạm sạc được triển khai thông qua hợp tác với các đối tác phát triển hạ tầng, cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Indonesia và trong khu vực.