Bất chấp bối cảnh du lịch hỗn loạn trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp khách sạn đang phục hồi. Nhiều quốc gia đã và đang mở cửa đón du khách quốc tế trở lại và không ít khách sạn, resort được cải tạo cũng như xây mới.

Tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure đã dành một năm để theo dõi, tham khảo ý kiến của mạng lưới các chuyên gia du lịch đáng tin cậy và cho ra danh sách "100 khách sạn mới tốt nhất trên thế giới". Trong số những nơi nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới, Capella Hanoi là khách sạn Việt Nam duy nhất được gọi tên. Đồng thời đây là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á.

"Nếu có cụm từ tiếng Việt nào để mô tả Capella Hanoi, đó là tinh tế", cây bút của Travel + Leisure mở đầu lời giới thiệu. Đây là khách sạn thứ 6 của thương hiệu Capella và là khách sạn đầu tiên của thương hiệu này ở khu vực Đông Nam Á.

Khách sạn Capella Hanoi được vinh danh là một trong những khách sạn mới tốt nhất. Ảnh: Capella Hotels.

Toạ lạc tại quận Hoàn Kiếm, Capella Hanoi là lựa chọn lý tưởng cho những du khách lần đầu tiên đến thăm thủ đô Hà Nội. Khách sạn chỉ cách Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm hay khu phố cổ vài bước chân. Với vị trí đắc địa này, du khách có thể dễ dàng hoà mình vào cuộc sống của người dân Hà Nội, khám phá những nét tinh túy của nền văn hóa Việt Nam phong phú.

Ban đầu, toà nhà là nhà hát Opera. Dưới đôi tay tài hoa cùng đôi mắt tỉ mỉ của "phù thuỷ thiết kế" Bill Bensley, công trình nghệ thuật tân cổ điển này là sự ca ngợi các nghệ sĩ Opera, nhà thiết kế và nhà soạn nhạc. Bill Bensley còn được biết đến với vai trò nhà thiết kế của các resort, khách sạn cao cấp bao gồm JW Marriott Phú Quốc, Intercontinental Đà Nẵng và Khách sạn MGallery de la Coupole ở Sapa, Lào Cai.

Mặt tiền của khách sạn về đêm. Ảnh: Bensley.

47 phòng và các dãy phòng của khách sạn được thiết kế theo phong cách riêng với những kỷ vật biểu diễn ca nhạc. Tất cả phòng đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ opera, nhà thiết kế dàn dựng và vở kịch, bao gồm Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri...

Người trải nghiệm sẽ nhận thấy mỗi phòng là một phiên bản khác biệt không lặp lại, từ đồ nội thất đến tranh vẽ chân dung do nghệ sĩ Kate Spencer - người bạn thân thiết của Bill Bensley - thực hiện.

Về không gian bên ngoài, các phòng và suite cao cấp được trang bị ban công kiểu Pháp bằng sắt rèn trang nhã. Trong khi đó, bốn Opera Suites ở tầng cao nhất của khách sạn có sân hiên lớn.

Du khách có thể trải nghiệm cảm giác du hành thời gian bằng cách đến Diva's Lounge - nơi có quầy bar mang hơi hướng cổ điển, nhà hàng Backstage lấy cảm hứng từ phía sau sân khấu Opera. Đồ nội thất tại đây được thiết kế tuỳ chỉnh, đầy màu sắc gợi lên tinh thần của thập niên 1920.

Khách du lịch còn có thể thư giãn tại Auriga Spa sang trọng hay trải nghiệm hồ bơi được thiết kế sáng tạo, tựa thiên đường nghỉ ngơi cho giọng hát của các ca sĩ Opera.

Không gian phòng trong khách sạn. Ảnh: Capella Hotels.

Tuỳ vào loại phòng và thời điểm, giá một đêm tại khách sạn 5 sao này có thể bắt đầu từ 6 triệu đồng và chạm ngưỡng 100 triệu đồng/đêm (chưa bao gồm thuế và phí).

Ngoài Capella Hanoi, các đại diện khác của khu vực châu Á bao gồm Resort Joali Being ở Maldives, resort The Ritz-Carlton trên đảo Fari (Maldives) và The Ritz-Carlton Nikko (Nhật Bản), Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Roku Kyoto (Nhật Bản), Six Senses Fort Barwara ở Rajasthan (Ấn Độ).

Đây không phải lần đầu tiên Capella Hanoi được tạp chí nước ngoài vinh danh. Vào tháng 7/2021, tạp chí TIME của Mỹ từng đề cập đến khách sạn này trong bài viết "Hà Nội là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới". Bên cạnh đó, khách sạn còn được The Luxe List 2021 của tạp chí DestinAsian vinh danh là một trong những "Khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương".

