Do đó, kho vàng cũng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có một cách duy nhất để vào bên trong đó là thông qua một cánh cửa thép nặng 90 tấn. Mỗi khi cánh cửa này được mở ra, cần tới 3 người có mặt, bao gồm một kiểm toán viên của Cơ quan Dự trữ New York, để đảm bảo số vàng còn nguyên vẹn và được bảo vệ an toàn tuyệt đối.