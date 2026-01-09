Bên trong dinh thự hơn 12.000m² của dòng họ giàu bậc nhất nước Mỹ

Dinh thự được ví như cung điện châu Âu với những căn phòng rộng lớn cùng các vật dụng mạ vàng, bức tranh khảm tinh xảo và trần nhà vẽ công phu.

Trong thời kỳ Gilded Age (từ 1870 - 1901), Cornelius Vanderbilt là người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản ước tính 100 triệu USD, tương đương khoảng 200 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Cornelius Vanderbilt tích lũy được khối tài sản khổng lồ này từ ngành đường sắt trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nhanh và công nghiệp hóa.

Người cháu trai của ông, Cornelius Vanderbilt II, đã kế nhiệm ông làm Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn đường sắt New York Central Railroad vào năm 1885. Là người thừa kế gia tài của gia đình, Cornelius xây một dinh thự rộng khoảng 12.848m² với 70 căn phòng tại bờ biển Newport, Rhode Island (Mỹ) để làm nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho vợ Alice Vanderbilt và 7 người con.

Biệt thự ven biển , được đặt tên “The Breakers”, là một trong những ngôi nhà xa hoa thuộc sở hữu của gia đình Vanderbilt - một trong những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ thời Gilded Age. Hiện tại, dinh thự này trở thành bảo tàng mở cửa cho công chúng tham quan.

Gia đình Vanderbilt thuê kiến trúc sư Richard Morris Hunt thiết kế ngôi nhà theo phong cách Phục Hưng. (Ảnh: BI)

Đại sảnh của dinh thự lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera ở Paris. (Ảnh: BI)

Để gợi nhớ đến những dự án kinh doanh tàu hơi nước và đường sắt của gia đình Vanderbilt, trên cánh cửa khắc họa một thiên thần nhỏ bên trái cầm chiếc mỏ neo khi một đầu máy xe lửa chạy ngang qua. Bên phải, thiên thần nhỏ còn lại cầm chiếc búa tạ và một chiếc đinh đường ray. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)

Đại sảnh mở ra hành lang có tầm nhìn Đại Tây Dương. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)

Phòng ăn được trang trí bằng những cột đá thạch cao trắng và đèn chùm pha lê chạy bằng điện, một công nghệ hiện đại thời bấy giờ. (Ảnh: Business Insider)

Trên trần nhà mạ vàng có bức tranh vẽ Aurora, nữ thần bình minh. (Ảnh: Business Insider)

Sàn và trần nhà của phòng bi-a được bao phủ hoàn toàn bằng những bức tranh khảm đá cẩm thạch. (Ảnh: Business Insider)

Một trong nhiều phòng khách của dinh thự được thiết kế theo phong cách Phục hưng Pháp và Italy. (Ảnh: Business Insider)

Những tấm ốp tường bằng bạch kim. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)

Phòng âm nhạc của gia đình Vanderbilt. (Ảnh: Business Insider)

Điểm nhấn của phòng thư viện là chiếc lò sưởi bằng đá, có nguồn gốc từ một lâu đài ở Pháp với niên đại 500 năm. (Ảnh: Business Insider)

Hộp trang trí trần nhà cầu kỳ trong phòng thư viện. (Ảnh: Business Insider)

Phòng ngủ dành cho con gái của gia đình Vanderbilt có nội thất đơn giản. (Ảnh: Business Insider)

Dinh thự có tổng cộng 20 phòng tắm. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)

Cầu thang lớn bên trong dinh thự. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)

Phòng bếp của gia đình Vanderbilt. (Ảnh: Talia Lakritz/Business Insider)