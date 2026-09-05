HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bên trong "đại công trường" gần 20 tỷ USD đang làm thay đổi miền Trung

Minh Khang
|

Công trình hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt miền Trung đó là gì?

Chính là: Khu kinh tế Dung Quất.

Sau 30 năm, Khu kinh tế Dung Quất đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Trung, quy tụ hơn 440 dự án với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD.

"Trái tim" của Khu kinh tế Dung Quất có thể nhắc tới nhà máy lọc dầu Dung Quất một mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp và năng lượng quốc gia.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là hạt nhân đầu tiên, đặt nền móng cho ngành lọc hóa dầu và năng lượng. Cùng với đó, sự hiện diện của các dự án luyện kim quy mô lớn, trong đó có Hòa Phát, đang hình thành hai trụ cột công nghiệp đặc trưng của Dung Quất: lọc hóa dầu - năng lượng và luyện kim - công nghiệp nặng.

Tuy nhiên, chặng đường tiếp theo được định hình không chỉ bởi quy mô vốn đầu tư hay số lượng dự án, mà bởi khả năng chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Khu kinh tế Dung Quất: Hướng tới mô hình phát triển bền vững và hiện đại năm 2026 - Ảnh 1.

Quảng Ngãi đang xây dựng lộ trình để phát triển kinh tế xanh. Ảnh: H.P

Một Dung Quất "xanh, thông minh, hiện đại"

Theo định hướng của Quảng Ngãi đang định hướng xây dựng KKT Dung Quất trở thành "khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại", gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm lớn nhất là hình thành Trung tâm Lọc, Hóa dầu và Năng lượng Quốc gia, theo hướng một tổ hợp năng lượng thế hệ mới, có khả năng cạnh tranh với các trung tâm công nghiệp lớn trong khu vực.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án trong giai đoạn từ nay đến năm 2045 khoảng 16,1-20,5 tỷ USD. Định hướng này không đơn thuần là mở rộng công suất lọc dầu, mà là tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái năng lượng và hóa dầu theo hướng hiện đại, chế biến sâu và thân thiện hơn với môi trường.

Dung Quất sẽ hướng tới duy trì vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tăng tỷ trọng các sản phẩm hóa dầu chuyên sâu, nhiên liệu sạch và những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Các dự án năng lượng mới, trong đó có LNG, cũng đang được nghiên cứu, đề xuất đầu tư, mở rộng thêm không gian phát triển cho hệ sinh thái năng lượng của khu vực.

Một trong những thay đổi quan trọng của Dung Quất trong giai đoạn tới là không chỉ sử dụng năng lượng để phục vụ công nghiệp, mà còn từng bước hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng và xanh hơn.

Quảng Ngãi định hướng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió tại khu vực biển Duyên hải Trung Bộ và vùng liên kết Tây Nguyên. Nguồn năng lượng này được kỳ vọng bổ trợ cho hệ thống công nghiệp quy mô lớn, đồng thời tạo dư địa phát triển các ngành sản xuất mới gắn với chuyển dịch năng lượng.

Cùng với quá trình mở rộng công nghiệp, Quảng Ngãi đặt yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa và hạ tầng dịch vụ; đồng thời quan tâm đời sống của người dân, đặc biệt những hộ đã nhường đất, di dời nhà cửa để phục vụ các dự án phát triển.

Bởi một khu kinh tế quy mô lớn chỉ thực sự trở thành cực tăng trưởng khi sự phát triển của doanh nghiệp tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập và kéo theo sự phát triển của các dịch vụ, đô thị và cộng đồng dân cư xung quanh.

*Tư liệu: KKT Dung Quất Và các KCN Quảng Ngãi

Phát hiện mới của nhà khoa học Việt Nam giúp tiết kiệm lớn cho ngành hàng hải
Tags

Khu Kinh tế Dung Quất

Dung Quất

Quảng Ngãi

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

hòa phát

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại