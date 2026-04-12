Bên trong cuộc chiến UAV nhằm vào Nga

Binh sĩ Ukraine triển khai UAV trinh sát.

Các tuyến đường, chiến thuật và lợi thế

Theo RT, tháng 3/2026, Lực lượng Không quân Ukraine (AFU) đã lập kỷ lục về việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Ukraine đã triển khai hơn 7.000 máy bay không người lái. Điều này có thể thực hiện được nhờ việc sản xuất hàng loạt các loại máy bay không người lái tương đối rẻ tiền, với tầm hoạt động lên đến 1.500km.

Đáng chú ý, chi phí của những UAV này khá thấp và Ukraine không thiếu linh kiện vì các lệnh trừng phạt và các hạn chế khác không cản trở chuỗi cung ứng này. Việc sản xuất có thể được phân tán, với một số khâu sản xuất có thể diễn ra bên ngoài Ukraine.

Việc lắp ráp cuối cùng có thể diễn ra tại một số cơ sở ở nhiều địa điểm khác nhau, được ngụy trang thành các trung tâm sản xuất hoặc hậu cần thông thường.

Rõ ràng, việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái là một nỗ lực công nghiệp lớn của nhà nước, có sự tham gia của cả các công ty thương mại.

Mặc dù đường bay của UAV từ Ukraine đến Novorossiysk không gây nghi ngờ gì, nhưng lộ trình mà các máy bay này bay đến những địa điểm xa xôi như Ust-Luga ở vùng Leningrad phía Bắc nước Nga vẫn chưa rõ ràng.

Có một số giả thuyết về đường bay của chúng. Một tuyến đường giả định kéo dài từ miền bắc Ukraine, qua lãnh thổ Nga dọc theo biên giới phía Đông của Belarus đến vùng Leningrad, sau đó tiếp tục đến các cảng Baltic.

Cũng có một giả thuyết thú vị khác: UAV có thể đang đi đường vòng qua Ba Lan và các nước Baltic, sau đó bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic để tiếp cận các cảng từ biển.

Việc thiếu hệ thống phòng không tên lửa đất đối không trên biển càng củng cố thêm giả thuyết này, đặc biệt là khi xét đến các báo cáo về việc UAV bị rơi ở các nước Baltic và Phần Lan. Cũng rất có thể các nước NATO cho phép UAV Ukraine bay qua lãnh thổ của họ.

Xét đến những tiến bộ hiện tại trong hệ thống định vị tự hành, có vẻ như những UAV này nhiều khả năng đã được điều khiển qua lãnh thổ Nga, sử dụng đặc điểm tự nhiên của địa hình để tiếp cận mục tiêu từ những góc độ bất ngờ.

Theo thuyết âm mưu, người ta có thể suy đoán về việc lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu vô tuyến ở Nga hoặc các nước láng giềng để tăng cường khả năng định vị của UAV tấn công trong điều kiện bị các biện pháp đối phó điện tử chống lại các hệ thống định vị hiện có.

Về mặt kỹ thuật, điều này là khả thi và không nhất thiết vi phạm không phận, mặc dù nó sẽ đòi hỏi một mạng lưới tình báo tinh vi.

Vậy cần thực hiện những bước nào để phòng chống các cuộc tấn công như vậy? Cần triển khai những kịch bản và phương pháp nào để bảo vệ hiệu quả?

Ưu tiên hàng đầu là triển khai các biện pháp giúp phát hiện kịp thời. Nhiệm vụ thứ hai liên quan đến việc thông báo cho tất cả các bên liên quan về các mối đe dọa.

Tất cả các thành phần cấu trúc của lực lượng phòng thủ tên lửa của quân đội phải có quyền truy cập thời gian thực vào thông tin về UAV được phát hiện, đường bay của chúng và các mục tiêu tiềm năng. Điều này sẽ cho phép thực hiện các biện pháp đối phó nhanh chóng và hiệu quả.

Cuối cùng là tiêu diệt các máy bay không người lái. Một mặt, có thể sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào; mặt khác, việc sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) truyền thống không phải lúc nào cũng hợp lý.

Bởi các hệ thống SAM thông thường có thể không hiệu quả đối với các máy bay không người lái nhỏ và nhẹ. Cùng với đó là chi phí của một quả tên lửa cao hơn nhiều lần so với chi phí của chính bản thân mục tiêu bị bắn hạ.

Đây là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay: Các cuộc tấn công bằng UAV giá rẻ có thể gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Đây là một vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia có công nghệ tiên tiến.

Giải pháp

Có một số lựa chọn, mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Giải pháp tiết kiệm chi phí nhất là vũ khí laser. Chi phí cho mỗi phát bắn chỉ tính bằng vài USD.

Tuy nhiên, bản thân hệ thống có thể có giá hàng triệu USD. Hơn nữa, laser có những hạn chế về tầm bắn bởi mục tiêu càng xa thì công suất của chùm tia giảm đi đáng kể.

Máy bay không người lái đánh chặn chuyên dụng là một giải pháp đầy hứa hẹn khác và đã được triển khai. Hầu hết các quốc gia tập trung vào phòng thủ bằng UAV hiện đang phát triển và triển khai các loại máy bay đánh chặn này.

Tuy nhiên, khi được triển khai hàng loạt, máy bay không người lái đánh chặn chỉ có thể chứng tỏ hiệu quả trong một số khu vực và tình huống nhất định.

Tên lửa đất đối không tầm ngắn cũng là một lựa chọn. Những tên lửa này có thể sử dụng cả radar và laser để dẫn đường, việc chiếu sáng mục tiêu có thể xuất phát từ bệ phóng hoặc một phương tiện mang riêng biệt.

Chúng có thể được phóng từ các hệ thống chuyên dụng như hệ thống tên lửa Pantsir, cũng như từ máy bay, tương tự như tên lửa APKWS của Mỹ. Chi phí của chúng tương đương với máy bay không người lái tầm xa.

Dĩ nhiên, các hệ thống pháo binh bắn nhanh cũng có thể được sử dụng để chống lại máy bay không người lái hạng nhẹ. Các hệ thống hiện đại được trang bị ngòi nổ lập trình có thể kích nổ đạn ở độ cao cụ thể có thể khá hiệu quả.

Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn từ Ukraine đã trở thành một thử thách thực sự đối với hệ thống phòng không của Nga.

Các bước đã được thực hiện để tăng cường cả khả năng phát hiện và phản ứng trước các cuộc tấn công như vậy. Nỗ lực hiện đại hóa các hệ thống hiện có và phát triển các loại vũ khí mới được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái hạng nhẹ đang được Nga tiến hành liên tục.

Các chiến thuật chống lại các đàn UAV quy mô lớn đang được hoàn thiện và việc sản xuất đạn dược cho các hệ thống này đang được đẩy mạnh.

Hoạt động tình báo nhằm xác định vị trí và phá hủy các địa điểm sản xuất, lưu trữ và phóng máy bay không người lái cũng đang là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga.

Một cách tiếp cận toàn diện như vậy là cần thiết để giải quyết hiệu quả mối đe dọa do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra.