Bên trong công viên hơn 26ha ở Hà Nội trước khi điều chỉnh quy hoạch

Công viên Võ Thị Sáu rộng hơn 26ha ở Hà Nội sở hữu không gian cây xanh, mặt nước rộng lớn, đang được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch với nhiều định hướng mới.

Công viên Võ Thị Sáu (trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô), nằm trên địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội, có quy mô hơn 26ha, tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Được quy hoạch từ năm 2000, công viên có hệ thống hồ nước, cây xanh cùng các khu vực phục vụ vui chơi, nghỉ ngơi và tập luyện thể dục thể thao của người dân.

Từng được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn ở phía Nam thành phố, công viên sau nhiều năm khai thác đã bộc lộ những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Một số công trình, cơ sở dịch vụ từng vi phạm quy hoạch, ảnh hưởng đến cảnh quan và mục tiêu phát triển không gian công cộng.

Mới đây, UBND phường Bạch Mai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu, mở ra phương án tổ chức lại không gian tại khu vực này.

Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến, phạm vi nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 22,45ha. Theo định hướng mới, công viên sẽ được tổ chức theo mô hình công viên chuyên đề về văn hóa, giải trí và thể dục thể thao phục vụ cộng đồng. Các khu chức năng dự kiến gồm quảng trường, khu tưởng niệm, cây xanh, vườn hoa, khu văn hóa, thể thao, nhà đa năng, khu biểu diễn, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe.

Hồ Thanh Nhàn cùng hồ 2A có tổng diện tích hơn 10,17ha theo phương án điều chỉnh đang được lấy ý kiến. Đây là thành phần quan trọng trong không gian cảnh quan của công viên, đồng thời gắn với nhu cầu nghỉ ngơi, đi bộ và sinh hoạt ngoài trời của người dân.

Cùng với việc tổ chức lại các khu chức năng, phương án quy hoạch dự kiến đưa cụm dân cư phía Đông hồ Thanh Nhàn ra khỏi ranh giới quy hoạch công viên.

Khu vực này trước đây thuộc tổ dân phố 4A, 4B của phường Thanh Nhàn, nay là tổ 16, phường Bạch Mai.

Đề xuất được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc kéo dài cho hàng trăm hộ dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hoàn thiện quy hoạch.

Trong quá trình quản lý, sử dụng công viên, một số hạng mục như sân bóng đá, sân tennis, cơ sở dịch vụ và bãi đỗ xe từng tồn tại tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công viên. Những bất cập này đặt ra yêu cầu rà soát tổng thể, xử lý các vi phạm và xác định rõ chức năng sử dụng đất, bảo đảm quỹ đất công cộng được khai thác đúng mục đích.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường Bạch Mai tập trung xử lý các tồn tại, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch.

Theo định hướng đề xuất, Công viên Võ Thị Sáu sẽ có khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, khu đền thờ bà Chúa Hồ, hệ thống cây xanh, khu dịch vụ, bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện và mạng lưới giao thông nội khu. Các đơn vị tư vấn cũng đề xuất tổ chức hoạt động nghệ thuật trên mặt hồ, gồm trình diễn nhạc nước, ánh sáng nghệ thuật tại khu vực sân khấu ngoài trời và bắn pháo hoa nghệ thuật vào những dịp lễ lớn.