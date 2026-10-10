Bên trong công trình của nữ đại gia Việt từng tổ chức đám cưới bí mật cho tỷ phú Ấn Độ: Bể bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, thực đơn độc bản mới ra mắt

Tọa lạc bên bờ biển Non Nước thơ mộng, chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng và phố cổ Hội An khoảng 20 phút lái xe, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa luôn khẳng định vị thế là một trong khu nghỉ dưỡng sang trọng và ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á.

Sở hữu bể bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, không gian sang trọng hàng đầu

Với gần một thập kỷ phục vụ những sự kiện mang tầm vóc quốc tế, từ yến tiệc cấp cao APEC đến những hôn lễ xa hoa của các tỷ phú thế giới với hàng trăm quan khách từ khắp năm châu, khu nghỉ dưỡng là sự kết hợp lý tưởng giữa khung cảnh ngoạn mục, cơ sở hạ tầng đẳng cấp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm.

Với tổng diện tích hơn 3.300 m², gồm 14 lựa chọn tiệc trong nhà cùng không gian sự kiện ngoài trời rộng rãi như thảm cỏ, bãi biển riêng tư và sân thượng hướng biển, được trang bị hệ thống âm thanh, hình ảnh hiện đại, sẵn sàng biến mọi ý tưởng hôn lễ thành hiện thực.

Hội trường chính Grand Ballroom có diện tích 1.267 m², trần cao 10 m, với sức chứa lên đến 1.000 khách mời. Với thiết kế linh hoạt, không gian này có thể chia thành ba phòng nhỏ để đáp ứng các sự kiện với quy mô khác nhau, từ lễ gia tiên thân mật đến đại tiệc quy tụ hàng trăm quan khách.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng sang trọng 5 sao bên bờ biển Đà Nẵng, được phát triển và sở hữu bởi Tập đoàn BRG dưới sự lãnh đạo của Bà Nguyễn Thị Nga.

Nổi bật nhất chính là hồ bơi vô cực với độ dài 250 m, độ ngang lớn nhất là 60 m, độ ngang nhỏ nhất là 20 m và độ sâu 1,2 m. Theo khách sạn cho biết, đây hiện đang là hồ bơi vô cực nắm giữ kỷ lục dài nhất tại Đà Nẵng, từng là nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lớn như đám cưới nổi tiếng từ các tỷ phú trên thế giới đến từ Ấn Độ và được nhiều ngôi sao trong và ngoài nước yêu thích trải nghiệm.

Không chỉ là nơi tổ chức hôn lễ, Sheraton Grand Danang còn mang đến một không gian nghỉ dưỡng trọn vẹn cho cặp đôi và khách mời trong suốt hành trình trọng đại. Khu nghỉ dưỡng có thể phục vụ đồng thời gần 500 khách mời lưu trú và tham dự sự kiện, với 258 phòng nghỉ đều sở hữu tầm nhìn trực diện ra biển hoặc hồ bơi.

Đặc biệt, phòng Royal Suite đẳng cấp với diện tích gần 400 m² là lựa chọn lý tưởng để cặp đôi tận hưởng đêm trăng mật đầu tiên trong không gian riêng tư và đầy ý nghĩa hay những bữa tiệc tại phòng dành cho gia đình và người thân.

Thực đơn độc bản mới ra mắt

Mới đây, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa vừa chào đón một chương mới của The Grill với thực đơn mới được sáng tạo bởi Bếp trưởng Matteo Boifava. Lấy cảm hứng từ văn hóa bít tết tại vùng Tuscany và những vùng đất giàu truyền thống ẩm thực Ý, thực đơn mang đến điểm nhấn là Bistecca Porterhouse.

Được biết đến là điểm hẹn dành cho những tín đồ yêu thích bít tết tại Đà Nẵng, The Grill bước vào tháng 10 với một diện mạo mới, khoác lên mình tinh thần bistro phóng khoáng và gần gũi hơn. Nổi bật với những phần thịt thượng hạng, hải sản tươi ngon và đồ uống tinh tuyển từ nhiều vùng danh tiếng. Năm 2025, nhà hàng được Robb Report Vietnam vinh danh trong "Signature Dining Selection" thuộc Gourmet Collection 2025 ghi nhận chất lượng ẩm thực, dấu ấn sáng tạo của đội ngũ bếp và giá trị của trải nghiệm dùng bữa.

Tâm điểm của thực đơn mới lần này là những phần thịt mang tính biểu tượng như Bistecca Porterhouse và T-bone, được tuyển chọn từ nguồn bò Úc chất lượng cao, nuôi dưỡng trên đồng cỏ rộng lớn và bổ sung ngũ cốc chọn lọc. Với phần thăn mềm mại kết hợp tenderloin đậm đà, Porterhouse mang đến trải nghiệm đa tầng trong một phần steak, trong khi T-bone ghi dấu với sự cân bằng giữa độ mềm mọng và chiều sâu hương vị.

Một điểm nhấn khác tại The Grill là những trải nghiệm tương tác được đưa trực tiếp đến thực khách trên bàn ăn. "Quầy phô mai phục vụ tại bàn" được tuyển chọn phô mai với nhiều hương vị và kết cấu khác nhau, trong khi "quầy thịt nguội" mang đến những lát thịt nguội được lựa chọn kỹ lưỡng, giúp thực khách tự do khám phá và lựa chọn theo sở thích.

Một signature tại The Grill là bộ sưu tập 6 dao cắt bít tết, mỗi chiếc mang trọng lượng và cảm giác cầm nắm riêng biệt. Thực khách có thể tự chọn chiếc dao phù hợp, tạo nên trải nghiệm thưởng thức cá nhân và đáng nhớ.