Bên trong cơ sở làm việc của Xôi Lạc TV trên đường Tố Hữu, Hà Nội: Hé lộ căn phòng kín đáo nhất

Những hình ảnh bên trong không gian làm việc của nhóm người được cho là vận hành hệ thống website “Xôi Lạc TV” đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Trong video với tiêu đề "BLV Anh Thỏ của Xôi Lạc TV : 'Tôi được trả 300 nghìn đồng cho một trận bình luận' " xuất hiện trên sóng VTV24 trưa 5/3, được đăng tải trên YouTube, nhiều hình ảnh bên trong địa điểm làm việc của các bình luận viên đã được hé lộ.

Theo đó, nơi hàng chục nhân viên làm việc là một căn phòng lớn nằm trong một tòa nhà chung cư trên đường Tố Hữu (Hà Nội). Bên trong bố trí bàn ghế làm việc, máy tính và các thiết bị văn phòng tương tự nhiều văn phòng công nghệ thông thường.

Khoảnh khắc Công an ập vào “tóm gọn” team Xôi Lạc TV, nhiều nhân viên đang ngồi trước dàn máy tính. Ảnh chụp màn hình.

Không gian làm việc được bố trí nhiều loại máy tính. Ảnh chụp màn hình.

Trên bàn làm việc cũng là những thiết bị văn phòng quen thuộc hoặc đồ dùng cá nhân như gối, ly nước, bánh kẹo,... Ảnh chụp màn hình.

Song, để hoạt động hiệu quả, các đối tượng đầu tư xây dựng hệ thống máy móc, phòng thu có chưa nhiều trang thiết bị hiện đại.

Bên trong căn phòng lớn còn được chia thành nhiều phòng nhỏ dạng cabin, mỗi phòng rộng khoảng 1-2m, được thiết kế với hệ thống tường cách âm. Đây được xem là khu vực làm việc riêng tư nhất của các bình luận viên.

Trong mỗi cabin có hai màn hình lớn, micro cùng các thiết bị thu âm chuyên dụng đặt trên bàn, kèm theo một ghế ngồi để phục vụ công việc bình luận các trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, do lịch thi đấu của các giải bóng đá quốc tế thường diễn ra vào ban đêm và rạng sáng nên các bình luận viên phải làm việc gần như liên tục. Vì vậy, trong phòng cũng xuất hiện nhiều đồ ăn, thức uống và các vật dụng sinh hoạt.

Ở một góc phòng còn có quần áo, chăn màn được để dưới sàn, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi tạm thời của những người làm việc xuyên đêm.

Hình ảnh bên trong cabin - hay còn được gọi là phòng thu của các BLV Xôi Lạc TV, clip do VTV24 ghi nhận. Ảnh chụp màn hình.

Mỗi bàn làm việc được chung cấp hai máy tính, thiết bị thu tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Khu vực phòng thu của các bình luận viên. Ảnh chụp màn hình.

Trong phòng còn có một góc để quần áo, chăn màn, tiện có thể ngủ lại, vì công việc thường làm khuya, rạng sáng. Ảnh chụp màn hình.

Ở Xôi Lạc TV, một số bình luận viên "có tiếng", với nickname như Người Thỏ, Người Rơm, Người Dơi, Batman... Cũng xuất hiện trong video nêu trên, Người Thỏ (hay còn gọi là Anh Thỏ) cho biết mỗi trận bình luận được trả 300 nghìn đồng; đi làm vì yêu thích công việc này dù biết rõ các giải đấu mình bình luận không có bản quyền từ đơn vị tổ chức, người này vẫn tiếp tục tham gia hoạt động.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo netizen.

Trong clip, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại địa điểm làm việc, tiến hành kiểm tra, làm việc với những người có mặt tại đây và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nhiều nhân viên đang ngồi làm việc trước các dãy máy tính được cho là không kịp phản ứng, tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của lực lượng công an. Một số người tạm dừng thao tác trên máy, đứng dậy theo yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra và làm rõ các nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ... Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau. Trong đó, có hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu gồm P.N.D (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 30 bị can liên quan đến các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



