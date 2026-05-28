HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bên trong cơ ngơi 500m2 của Phan Văn Đức và cô chủ khách sạn: Có phòng gym riêng, mở cả 1 tiệm hoa

Tiên Tiên
|

Tiền vệ Phan Văn Đức hé lộ những thiết kế đầu tiên của căn biệt thự đang hoàn thiện.

Sau khi cùng CLB Công an Hà Nội xuất sắc nâng cao chiếc cúp vô địch V.League sớm trước 3 vòng đấu, tiền vệ Phan Văn Đức tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi hé lộ những hình ảnh phối thiết kế đầu tiên về tổ ấm mới đang xây dựng tại quê nhà Nghệ An. Căn biệt thự có diện tích mặt sàn lên tới 500m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang đậm không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Hé lộ hình ảnh thiết kế cơ ngơi của Phan Văn Đức

Tổ ấm của Văn Đức - Nhật Linh sắp hoàn thiện

Điểm độc đáo ngay từ lối vào của căn biệt thự là sự kết hợp khéo léo giữa không gian sống và công việc kinh doanh của gia đình. Phía mặt tiền được dành một góc trang trọng cho tiệm hoa "Sunshine Flower" của bà xã Võ Nhật Linh.

Ngay cạnh đó, tại khu vực gara ô tô, đơn vị thiết kế đã bố trí một hệ tủ kính lớn sát tường để trưng bày các chiếc cúp, huy chương và danh hiệu trong sự nghiệp quần đùi áo số của Phan Văn Đức. Lối đi dọc hông nhà được phủ xanh bằng thảm cỏ mượt mà và các loại cây đón sáng, tạo cảm giác dịu mát ngay từ khi bước chân qua cánh cổng.

Bước vào bên trong, phòng khách và khu vực bếp được thiết kế theo xu hướng không gian mở với trần thông tầng rất cao, tạo cảm giác bề thế và thoáng đãng.

Khu vực riêng tư của gia đình được chăm chút tỉ mỉ như một khách sạn hạng sang. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Phan. Có thể thấy, căn biệt thự này chính là quả ngọt xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực vun vén của vợ chồng Phan Văn Đức - Nhật Linh. Thiết kế của ngôi nhà không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, khéo léo dung hòa giữa sở thích cá nhân của hai vợ chồng và không gian phát triển lành mạnh cho con nhỏ. Căn nhà hiện đang trong quá trình hoàn thiện phần thô và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Tiên Tiên, Ảnh: FBNV

Tags

Phan Văn Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại