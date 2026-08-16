Bên trong căn phòng riêng tư của tuyển Việt Nam

Căn phòng này không được tự do thiết kế mà phải đảm bảo đúng quy định và tiêu chuẩn quốc tế.

Đó chính là phòng thay đồ của tuyển Việt Nam trước mỗi trận đấu.

Nếu ví sân vận động như một căn nhà, sân thi đấu sẽ giống phòng khách - nơi mọi thứ đều diễn ra công khai, từ cầu thủ, trọng tài đến hàng vạn khán giả trên khán đài. Còn phòng thay đồ lại giống như phòng riêng của các cầu thủ: nằm phía sau khán đài, ít người được tiếp cận và là nơi đội bóng chuẩn bị trước khi bước ra sân.

Tại ASEAN Cup 2026, trước mỗi trận đấu, VFF đều cập nhật hình ảnh phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam tại sân thi đấu.

Phòng thay đồ của tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trước trận đấu Việt Nam - Campuchia vào ngày 7/8 vừa qua (Ảnh: VFF)

Trong những hình ảnh được chia sẻ, dễ nhận thấy nhất là khu vực ghế ngồi và tủ đồ của cầu thủ. Mỗi vị trí được bố trí riêng, phía trên là nơi treo áo đấu, bên dưới là ghế dài để cầu thủ ngồi thay đồ và chuẩn bị trang phục. Áo đấu được đặt sẵn theo số áo, trong khi quần thi đấu và một số vật dụng khác được xếp ngay tại vị trí tương ứng.

Phần còn lại của phòng thay đồ cầu thủ khá tối giản, chủ yếu phục vụ cho ban huấn luyện và các cầu thủ chuẩn bị trước trận đấu như bàn chung, bảng chiến thuật được đặt ngay giữa phòng,...

Phòng thay đồ của ĐT Việt Nam ở SVĐ Pakansari Stadium (Indonesia) trước trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF)

Quan trọng nhất, phòng thay đồ nói riêng và toàn bộ khu vực này nói chung không được thiết kế theo kiểu càng đẹp, càng nhiều tiện nghi càng tốt. Đằng sau cách bố trí tưởng như đơn giản này là một loạt tiêu chuẩn về công năng, an toàn và điều kiện phục vụ cầu thủ.

Theo các hướng dẫn về thiết kế sân vận động của FIFA, mỗi sân vận động nên có ít nhất 2 khu vực phòng thay đồ dành cho cầu thủ, phục vụ 2 đội thi đấu. Mỗi khu vực không chỉ gồm phòng thay đồ mà còn có nhà vệ sinh, phòng tắm và khu vực tắm hồi phục.

Với những sân vận động có quy mô lớn hoặc tổ chức các giải đấu cấp cao, hệ thống này có thể được mở rộng. FIFA cũng khuyến nghị các khu vực phòng thay đồ có diện tích và tiêu chuẩn tiện nghi tương đương nhau.

Vị trí của phòng thay đồ cũng được tính toán. Lý tưởng nhất, 2 phòng thay đồ của 2 đội nằm ở hai phía đối diện đường hầm cầu thủ và gần khán đài chính. Từ phòng thay đồ ra sân, lối đi cần có bề mặt phù hợp để đảm bảo an toàn, chẳng hạn sàn chống trượt và có khả năng hấp thụ chấn động.

Ngay cả cửa ra vào phòng thay đồ cũng có tiêu chuẩn riêng: FIFA khuyến nghị cửa có chiều rộng gấp đôi ở lối vào chính để thuận tiện cho việc đưa trang thiết bị ra vào phòng trước và sau trận đấu.

Bên trong mỗi khu vực phòng thay đồ, theo tiêu chuẩn được FIFA khuyến nghị, khu vực này có thể bao gồm phòng dành cho ban huấn luyện, phòng thay đồ cầu thủ, nhà vệ sinh, phòng tắm và khu vực hồi phục, phòng massage, khu vực phục vụ đồ ăn - thức uống, phòng quản lý trang phục thi đấu và văn phòng kỹ thuật.

Riêng phòng thay đồ cầu thủ cần đáp ứng một loạt tiêu chuẩn gồm:

- Phòng thông thoáng, có không khí tươi, điều hòa không khí hoặc hệ thống sưởi trung tâm, với bộ điều khiển riêng (cho phép điều chỉnh độc lập tại từng khu vực của mỗi đội).

- Sàn chống trượt làm từ vật liệu đảm bảo vệ sinh, lý tưởng nhất là có khả năng hấp thụ chấn động.

- Khu vực treo quần áo hoặc tủ đựng đồ, có két an toàn để bảo quản tài sản cá nhân, cùng không gian tủ/kệ bổ sung. Đối với các cơ sở chuyên nghiệp, việc trang bị ổ cắm điện/cổng USB riêng cho từng người để sạc các thiết bị cá nhân ngày càng trở nên phổ biến.

- Gương.

- Vị trí lắp đặt TV, bao gồm kết nối dữ liệu/CATV, ở vị trí trung tâm để mọi người có thể quan sát.

- Bảng chiến thuật bóng đá có nam châm.

Khuyến nghị các khu vực tắm được thiết kế dạng phòng riêng, đồng thời nhà vệ sinh nên sử dụng buồng WC không phân biệt giới tính thay vì bồn tiểu nam.

Trang phục được chuẩn bị chỉn chu ở phòng thay đồ trước trận Việt Nam - Singapore trên SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: VFF)

Đây là phòng thay đồ của tuyển Việt Nam tại SVĐ Chonburi (Thái Lan) trong trận đấu với Timor Leste (Ảnh: VFF)

Với những sân vận động lớn tổ chức các trận đấu cấp cao, phòng thay đồ còn có thể được kết nối với khu vực hồi phục dưới nước. FIFA ghi nhận xu hướng ngày càng phổ biến của các khu vực này, trong đó có những thiết bị hồi phục kiểm soát nhiệt độ như bồn spa và bồn tắm nước đá (ice bath).