Bên trong căn penthouse đầy nghệ thuật giá 22,5 triệu USD của The Weeknd

Ngôi sao R&B The Weeknd một lần nữa lại có những bước chuyển mình — và không chỉ với album mới của anh ấy. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada vừa rao bán căn hộ áp mái xa hoa ở Beverly Hills với giá 22,5 triệu USD.

Penthouse của The Weeknd được rao bán với giá 22,5 triệu USD.

The Weeknd mua căn hộ rộng gần 740m2 với giá 21 triệu USD vào năm 2019. Chiếm toàn bộ tầng 18 của tòa nhà Beverly West ở quận Wilshire Corridor, Los Angeles, căn hộ áp mái 4 phòng ngủ có tầm nhìn 360 độ ra Hollywood Hills, Bel-Air, Los Angeles Country Club,...

Nơi ở hiện đại có 4 phòng ngủ, 8 phòng tắm

Bên cạnh khung cảnh tuyệt đẹp được bao bọc bởi cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, căn hộ được thiết kế đầy phong cách với cách tiếp cận hiện đại. Không gian nội thất đan xen các bảng màu tối giản.

Các phòng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn bộ thành phố.

Với lối đi thẳng vào thang máy, căn phòng tuyệt đẹp được xây dựng để giải trí. Khu vực tiếp khách có quầy bar với TV gắn tường tùy chỉnh gồm bốn màn hình 65 inch. Không gian ẩm thực hiện đại được trang bị các thiết bị Miele và hệ thống tủ bếp Arclinea của Antonio Citterio.

Phòng ngủ chính được thiết kế sang trọng để mang đến sự thoải mái và sang trọng nhất, với phòng tắm riêng có bồn tắm cỡ lớn, phòng tắm hơi dạng hộp trang sức và phòng trang điểm riêng biệt. Ba phòng ngủ khác đều có phòng tắm và tủ quần áo riêng.

Các tiện ích của tòa nhà bao gồm an ninh 24/7, bãi đậu xe có người phục vụ, hồ bơi nước mặn và spa, cũng như sân bay trực thăng.

Bộ sưu tập nghệ thuật của The Weeknd.

Ngôi nhà cũng đã cung cấp một cái nhìn về bộ sưu tập nghệ thuật của The Weeknd, bao gồm tác phẩm điêu khắc vàng có kích thước như người thật của Hajime Sorayama, nhiều loại ván trượt do Takashi Murakami thiết kế, bản in của Keith Haring rực rỡ và sự kết hợp của các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ đường phố người Mỹ Kaws./.