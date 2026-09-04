Bên trong căn nhà "kỳ lạ" của ca sĩ Ngọc Sơn

Cơ ngơi hàng trăm tỷ nằm ngay trung tâm TP.HCM của ca sĩ Ngọc Sơn khiến nhiều người tò mò.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn là một trong những nam danh ca có vị trí đặc biệt trong làng nhạc Việt. Từ thập niên 1990, những ca khúc trữ tình - bolero của anh phủ sóng rộng rãi, đưa tên tuổi Ngọc Sơn trở thành bảo chứng cho sức hút của nhiều sân khấu lớn. Ở thời kỳ đỉnh cao, nam ca sĩ được biết đến với lịch diễn dày đặc cùng mức cát-xê thuộc hàng cao nhất thị trường.

Những năm tháng chạy show miệt mài cũng giúp "ông hoàng nhạc sến" sở hữu khối tài sản đáng nể. Ngọc Sơn từng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên sở hữu chiếc Cadillac, đồng thời có nhiều ô tô đắt tiền. Nhưng thứ khiến công chúng nhớ đến Ngọc Sơn khi nhắc về độ "chịu chơi" lại không hẳn là những chiếc xe, mà là căn biệt thự mang tên Thiên Niên Kỷ nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Căn biệt thự nằm ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM của ca sĩ Ngọc Sơn

Biệt thự của Ngọc Sơn tọa lạc trên đường Sương Nguyệt Ánh gồm 4 tầng, được chính nam ca sĩ lên ý tưởng và trực tiếp giám sát quá trình thi công. Thành quả là một căn nhà rất khó xếp vào một trường phái kiến trúc cụ thể. Có chất cổ điển, có nét Á Đông, có những mảng chạm trổ cầu kỳ, lại có cả những chi tiết mang đậm dấu ấn cá nhân của chủ nhân.

Ngay từ cổng vào, căn biệt thự đã tạo cảm giác khác biệt với những căn nhà phố thông thường. Tông màu vàng - đỏ xuất hiện dày đặc, kết hợp với các chi tiết trang trí cầu kỳ. Đặc biệt, ngay lối vào là một bức tường đá lớn khắc "8 điều chân tình của Ngọc Sơn" - những quan niệm sống mà nam ca sĩ muốn lưu lại trong chính căn nhà của mình.

Bức tượng đá ngay lối đi vào nhà khiến ai cũng phải chú ý

Bên trong, màu sắc tiếp tục được đẩy lên mạnh hơn. Không gian chủ đạo là đỏ, vàng và nâu gỗ. Những bộ bàn ghế, tủ, giường và nhiều món đồ nội thất được làm bằng gỗ, nổi bật với các đường nét chạm khắc cầu kỳ.

Những mảng tường cũng không để trống. Phù điêu rồng phượng, các họa tiết ánh vàng và những món đồ trang trí xuất hiện ở nhiều vị trí, khiến tổng thể căn nhà mang vẻ bề thế, có phần huyền bí.

Phòng khách là một trong những không gian gây ấn tượng mạnh nhất. Nội thất gỗ màu tối được đặt cùng những món đồ trang trí có kích thước lớn. Đèn trần tạo điểm nhấn phía trên, trong khi các chi tiết chạm trổ xuất hiện từ bàn ghế đến tủ kệ.

Càng đi sâu vào căn nhà, cảm giác "kỳ lạ" càng rõ. Có những bức tượng được đặt ở vị trí nổi bật, có những mảng phù điêu lớn trên tường, có các chi tiết màu vàng được sử dụng dày đặc. Chính cách bài trí này từng khiến căn biệt thự nhận về nhiều bàn tán, bởi nó không đi theo kiểu tối giản hay hiện đại vốn phổ biến trong những căn nhà sang trọng.

Nội thất và cách trang trí độc lạ do chính danh ca Ngọc Sơn lên ý tưởng

Một chi tiết đặc biệt khác trong căn biệt thự là chiếc xe đạp cũ được Ngọc Sơn treo trên tường. Theo chia sẻ của nam ca sĩ trong một bài phỏng vấn, đây là món đồ đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Vì gắn với một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp nên dù giá trị vật chất không đáng kể, chiếc xe vẫn được Ngọc Sơn giữ lại như một kỷ vật không thể thay thế.

Để sở hữu khu đất xây dựng căn biệt thự, gia đình Ngọc Sơn từng phải bán 3 căn nhà tại quận Tân Bình và quận 10, đồng thời bỏ ra số tiền tương đương 1.000 cây vàng. Cũng từ đây, nam ca sĩ bắt đầu tạo nên một cơ ngơi mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đỉnh điểm cho độ "chịu chơi" của Ngọc Sơn là vào năm 2000. Nam ca sĩ từng chi 1.000 cây vàng để đúc tượng chính mình, sau đó đặt bức tượng ngay trước cửa nhà. Khi ấy, Ngọc Sơn thậm chí tự hào gọi đây là một "công trình" chưa từng có trên thế giới. Tuy nhiên, bức tượng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi được chính quyền yêu cầu di chuyển.

Những chi tiết gây tò mò bên trong biệt thự khủng của "ông hoàng nhạc sến"

Ở tuổi U60, ca sĩ Ngọc Sơn vẫn nhận show và mỗi lần đứng trên sân khấu đều mang đến nguồn năng lượng khó tin

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