Bên trong căn nhà in 3D tí hon chỉ 32 m2 nhưng đầy đủ tiện nghi

Những ngôi nhà nhỏ bé có thể không quá thoải mái để sinh sống, nhưng vẫn có một thị trường sôi nổi cho các căn nhà như thế này. Theo trang Bussiness Insider, tại Mỹ, nhu cầu nhà tí hon đã tăng vọt trong vài năm qua, khách hàng tiềm năng có khi phải chờ đợi hàng tháng trời để mua được sản phẩm.

Chuỗi cung ứng có giới hạn khiến tốc độ xây dựng gặp khó khăn, cộng với chi phí vật liệu và nhân công tăng cao làm cho giá thành của những căn nhà nhỏ đang có xu hướng tăng lên.

Nhưng Icon, một công ty xây dựng bằng công nghệ in 3D có trụ sở tại Texas, đã mang đến giải pháp cho các vấn đề trên. Icon cho biết công nghệ in 3D có thể xây nhà nhanh hơn và bền vững hơn, không tốn kém nhiều so với các phương pháp xây dựng truyền thống. Icon đã và đang thử nghiệm với những dự án mới nhất của họ.

Các ngôi nhà nhỏ in 3D đang dần phát triển trên toàn cầu và xuất hiện nhiều ở các quốc gia như Canada và Nhật Bản. Icon đang thử nghiệm công nghệ xây nhà của họ ngay trung tâm Austin, Texas.

Ngôi nhà chính có kích thước 185 m2.

Vào tháng 3, công ty đã giới thiệu House Zero, một căn nhà in 3D rộng hơn 185 m2, có ba phòng ngủ, hai phòng tắm,...

Nó còn có một nhà phụ (ADU) 32 m2 vuông liền kề với một phòng ngủ, một phòng tắm. Căn nhà phụ được in 3D cùng lúc với nhà chính bằng cách sử dụng hệ thống máy in Vulcan lớn của công ty và vật liệu “lavacrete”, kết hợp xi măng với các chất phụ gia cao cấp giúp chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Căn nhà phụ diện tích chỉ 32 m2 nhưng đừng "trông mặt mà bắt hình dong".

Thời gian để in cả hai căn nhà là 8 ngày, bất chấp các điều kiện thời tiết vì máy in Vulcan có thể hoạt động trong nhà, giúp giảm thời gian xây dựng từ vài tuần đến vài tháng so với phương pháp "truyền thống".

Xây dựng bằng phương pháp in 3D, các bức tường của House Zero trông vô cùng khác biệt so với những căn nhà thông thường, nhưng điều này cũng làm cho nó nổi bật hơn.

Hãy cùng xem bên trong căn nhà phụ, một nơi ở nhỏ nhưng hoàn hảo cho những vị khách ghé thăm.

Căn nhà phụ được bố trí ở sân sau, với thiết kế đầy ánh sáng tự nhiên. Tuy diện tích chỉ 32 m2 nhưng đầy đủ tiện nghi như giường ngủ, bếp và phòng tắm.

Không gian đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở cửa là phòng ngủ, có tivi, cửa sổ kính cao từ trần đến sàn.

Do không gian quá nhỏ, nên bếp được bố trí cách giường ngủ chỉ vài mét.

Khu vực bếp có những trang bị cơ bản như bồn rửa, máy rửa bát, tủ lạnh, bếp và tủ.

Gần đó là tủ đồ và nhà tắm.

Phòng tắm khá rộng so với căn nhà chỉ 32 m2. Giống như phòng tắm chính trong ngôi nhà lớn hơn của House Zero, phòng tắm trong nhà phụ có những bức tường cong đẹp mắt nhờ hệ thống in 3D.

Bức tường cong biến nơi chứa vòi sen thành một vùng riêng biệt và trông phong cách hơn rất nhiều.

Ngoài vòi sen, căn phòng có tất cả những thứ cần thiết của một phòng tắm thông thường và mang đến cảm giác khá rộng rãi, được trang trí đẹp mắt.

Nhìn chung, mặc dù kích thước nhỏ, nhưng căn nhà phụ giống vẫn như một nơi nghỉ ngơi sang trọng. Chiếc giường gấp tạo ra một không gian linh hoạt, cho phép căn nhà được sử dụng làm phòng ngủ cho khách, văn phòng hoặc không gian studio.

Nó có thể rất nhỏ, nhưng cách bài trí và cửa sổ lớn giúp những người ở bên trong cảm thấy rộng rãi hơn so với nhiều căn hộ thông thường khác có diện tích tương đương. Nội thất ấm cúng và ánh sáng tự nhiên càng giúp tăng sự thoải mái.

Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Icon trong lĩnh vực không gian sinh sống nhỏ. Vào năm 2020, Icon đã in và xây dựng một loạt các ngôi nhà rộng 37 m2 cho những cư dân ở Austin.

Nhưng không giống như những căn nhà nhỏ trước đó, House Zero là ngôi nhà đầu tiên được thiết kế để xây dựng hoàn toàn bằng robot, như một cách để chứng minh khả năng công nghệ của Icon, Jason Ballard, đồng sáng lập và CEO của Icon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Ông nói thêm, "Icon là một công ty đầy tiềm năng ở phân khúc nhà in 3D siêu nhỏ đang phát triển nhanh chóng".

Tham khảo: BusinessInsider