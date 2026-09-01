Bên trong căn nhà 400 tỷ của Hoa hậu Việt Nam trẻ nhất lịch sử

Cơ ngơi khủng của Hoa hậu đình đám khiến nhiều người trầm trồ.

Năm 1992, Hà Kiều Anh khi ấy mới vừa tròn 16 tuổi đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM. Chiến thắng khi tuổi đời còn rất trẻ khiến Hà Kiều Anh trở thành một trường hợp đặc biệt trong lịch sử cuộc thi. Sau hơn 3 thập kỷ, cô vẫn giữ kỷ lục là người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở độ tuổi trẻ nhất.

Những năm đầu sau đăng quang, Hà Kiều Anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí. Cô xuất hiện trên các tạp chí, lịch ảnh, tham gia hoạt động thời trang và sau đó lấn sân sang điện ảnh. Người đẹp từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm...

Nhan sắc của Hà Kiều Anh thời trẻ, cô là Hoa hậu đăng quang khi chỉ mới 16 tuổi

Song song hoạt động giải trí, Hoa hậu Hà Kiều Anh sớm bước vào lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến bất động sản. Những câu chuyện về việc mua đất, xây nhà, đầu tư rồi bán lại từng được nhắc đến như một phần trong quá trình nàng hậu gây dựng tài chính độc lập.

Nói về chuyện đầu tư bất động sản, Hoa hậu Hà Kiều Anh kể cô từng chi tiền giúp chủ cũ chuộc lại căn nhà đang bị thế chấp ngân hàng tại Quận 3, TP.HCM - một vị trí đắt giá giữa lòng thành phố. Sau khi hỗ trợ tài chính, Hà Kiều Anh được chuyển nhượng căn nhà với mức giá chỉ 2 lượng vàng/m2. Ngay sau đó, cô bán lại căn nhà ấy với giá lên đến 3,5 lượng vàng/m2. Với tổng diện tích lên tới 600m2, khoản lãi sau cùng mà nàng hậu thu về được ước tính khoảng 900 cây vàng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh khá "mát tay" trong việc kinh doanh bất động sản

Hiện tại, nàng hậu và gia đình sống trong căn nhà tại khu vực Quận 2 (cũ), TP.HCM với diện tích lên đến gần 450 m2. Không gian mang phong cách sang trọng nhưng vẫn có nhiều chi tiết gợi nét kiến trúc và văn hóa Việt, từ khu vườn, hồ nước đến nội thất gỗ và những món đồ trang trí cầu kỳ.

Theo giới chuyên gia bất động sản, nếu tính cả giá trị đất, chi phí xây dựng và nội thất cao cấp bên trong, biệt thự của Hà Kiều Anh hiện có thể chạm mốc hơn 400 tỷ đồng - con số khiến không ít người phải trầm trồ. Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng cô mất gần 3 năm để hoàn thiện toàn bộ thiết kế và xây dựng căn biệt thự tâm huyết này.

Căn nhà rộng 450 m2 toạ lạc tại khu vực ven sông Sài Gòn của Hoa hậu Hà Kiều Anh có giá trị "không phải dạng vừa"

Nàng hậu từng chia sẻ để hoàn thiện trang trí cho ngôi nhà phải mất 3 năm

Điểm đặc biệt của căn biệt thự không chỉ nằm ở diện tích hay giá trị được truyền thông ước tính, mà còn ở cách Hà Kiều Anh và gia đình bài trí không gian sống. Ngay từ bên ngoài, chất liệu gỗ đã xuất hiện dày đặc với những cột gỗ lớn, cửa gỗ và các chi tiết mang hơi hướng Á Đông. Phía trước nhà được phủ bởi nhiều mảng xanh, xen kẽ là những chậu cây cảnh, bonsai và các tiểu cảnh đá. Một hồ nước nhỏ chạy dọc khu vực hiên nhà càng khiến tổng thể có cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Bước vào bên trong, phòng khách gây ấn tượng bởi cửa kính lớn mở ra khu vườn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà. Bộ sofa màu sáng, bàn trà gỗ và những chiếc ghế có thiết kế đơn giản tạo nên một tổng thể trang nhã. Thay vì sử dụng quá nhiều đồ trang trí, căn phòng được tạo điểm nhấn bằng những món nội thất có kiểu dáng riêng.

Đặc biệt, ngôi nhà có khá nhiều tượng và đồ trang trí mang dáng dấp nghệ thuật Á Đông. Một bức tượng người ngồi được đặt cạnh cửa kính, phía sau là cây xanh; ở một góc khác là tượng ngựa màu vàng đồng đặt trên kệ gỗ. Những món đồ này không đứng riêng lẻ mà được sắp xếp cùng cây cảnh, bình gốm và các vật dụng trang trí khác.

Cách bày trí bên trong ngôi nhà vừa cổ điển vừa sang trọng

Không gian xanh mát tạo cảm giác yên bình

Về đời tư, Hà Kiều Anh từng trải qua một lần đổ vỡ. Năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Trước khi trở thành vợ chồng, cả hai đã có một thời gian làm bạn và tìm hiểu nhau. Theo chia sẻ của Hà Kiều Anh, điều khiến cô gắn bó với ông xã là sự điềm đạm, chân thành và khả năng đồng hành với cô trong những thời điểm khó khăn.

Hà Kiều Anh và ông xã có với nhau 3 người con gồm 2 trai và 1 gái. Chồng của Hà Kiều Anh là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và thương mại. Tập đoàn do ông điều hành đầu tư trải dài từ nhà hàng, khách sạn đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ, văn phòng… Cũng chính vì vậy, không ít lời đồn cho rằng nàng hậu sở hữu khối tài sản khủng phần lớn nhờ vào sự hậu thuẫn từ chồng.

Nàng hậu từng chia sẻ về chuyện hôn nhân: "Tôi cũng không biết vì sao lại đến với anh Nam. Anh Nam giống như một người bạn của tôi, đến giờ thì như người tri kỷ. Chồng đối xử với tôi như một đứa con, tôi cứ hay lung tung này nọ nhưng anh ấy không thèm chấp, kệ tôi muốn nói gì thì nói".

Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Trung Nam về chung một nhà vào năm 2007

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Ảnh: FBNV