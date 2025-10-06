Bên trong "biệt thự điên" 51 tỷ, cao 30m, xây theo trí tưởng tượng suốt 10 năm của một nông dân Trung Quốc

Trên Toutiao, Weibo hay Xiaohongshu, câu chuyện về "biệt thự điển” ở Quảng Tây, Trung Quốc từng khiến dân mạng xôn xao bàn tán về cả chủ nhân, kiến trúc có 1-0-2.

Toàn cảnh căn biệt thự độc lạ này.

Đến nay, nơi đây vẫn luôn là đề tài được nhắc đến trên mạng xã hội khi bàn về các địa điểm ghé thăm độc lạ ở Trung Quốc. Không rõ vì sự hiếu kỳ hay mến khách của gia chủ,... mà căn biệt thự này càng về sau càng hút khách đến thăm quan, đặc biệt là các dịp lễ, tết. "Có ngày đến đến cả 10.000 người, buộc chủ nhà phải biển cảnh báo nguy hiểm trước cổng và hạn chế khách chỉ chụp ảnh, quay phim bên ngoài. Lý do chủ yếu là an toàn, vì công trình vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ", tờ Sohu bình luận.

Anh Lưu, một du khách từ Quảng Đông, cho biết: Sau khi nhìn thấy tòa nhà trên mạng, anh rất ngưỡng mộ người thiết kế và đã đến thăm, nhưng tiếc là không thể vào trong để tham quan. Ông Li Tích Quang chia sẻ: “Ngày thường và đặc biệt những ngày lễ, lượng khách quá đông nên đôi khi chúng tôi phải kiểm soát bằng cách không cho khách vào trong.”

Chủ nhân căn nhà - bác nông dân Li Tích Quang.

Theo đó, căn nhà được khởi công xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành phần thô năm 2017. Tổng chi phí 15 triệu NDT (khoảng 51 tỷ đồng). Song, đến năm 2025, căn nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, phần lớn lý do là vì không đủ kinh phí.

Chủ nhân là Li Tích Quang, nông dân tại thị trấn Tân Vu, thành phố Bắc Lưu, tỉnh Quảng Tây. Ông từng làm nhiều công trình xây dựng nhưng chưa học qua kiến trúc bài bản. Ý tưởng xây dựng biệt thự kỳ quái xuất phát từ lời nhận xét: người nước ngoài thường nói “nhà Trung Quốc như hộp diêm”. Muốn phá vỡ hình tượng đó, Li Tích Quang quyết định tự tay tạo ra một tòa nhà độc đáo, đặt tên là “Ngôi nhà nghệ thuật của nông dân”.

Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao xuống, góc chính diện và góc nghiêng.

Theo đó, khi vừa đặt chân đến cánh đồng của thị trấn Tân Vu, du khách đã có thể nhìn thấy tòa nhà đồ sộ cao 30m này từ xa, khác hẳn các ngôi nhà xung quanh. Truyền thông địa phương ví công trình như “biệt thự điên”, bởi tổng thể không thuộc bất cứ trường phái kiến trúc nào.

Tòa nhà cao 10 tầng, kết hợp đủ loại phong cách từ Á sang Âu. Bên ngoài dễ nhận thấy mái vòm kiểu Nga, đài phun nước, hàng rào kiểu Pháp, trong khi các tác phẩm điêu khắc lại mang phong cách Trung Quốc. Một biển báo nhắc nhở du khách không được vào bên trong mà chỉ chụp ảnh hoặc quay phim.

Cụ thể thiết kế các tầng như sau:

- Tầng 1: Chủ nhân đề bộ lạc nguyên thủy, trưng bày các tác phẩm điêu khắc các dân tộc.

- Tầng 2: Là nơi đặt để những bức phù điêu Trung Quốc cổ do chính chủ nhân thực hiện.

- Cầu thang: Mô phỏng rễ cây, nối các tầng với nhau.

- Tầng 3,4,5,6: Nơi có trần nhà bầu trời đầy sao, tháp chuông, đài phun nước hình ấm trà, khu vườn nghỉ ngơi.

- Tầng 7: Dự kiến lắp đặt thiết bị 3D sống động.

- Các tầng 8,9,10: Là mái vòm kiểu Nga, hàng rào kiểu Pháp, dự kiến lắp thêm mô hình trực thăng, nhà hát mini.

Lối cầu thang...

... và các chi tiết độc lạ trong nhà.

Phía trên tầng có tháp chuông, trần nhà là bầu trời đầy sao, đài phun nước hình ấm trà…Ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ phía sau để nghỉ ngơi.

Một số góc khác của căn nhà.

Mỗi chi tiết đều tỉ mỉ: tường xi măng giữ nguyên vân tay, sàn lát đá cuội, gạch mosaic, họa tiết dân tộc - thiên nhiên xen kẽ, biến công trình thành giao thoa giữa nghệ thuật dân gian và kiến trúc hiện đại.

Dù công trình đồ sộ, ông Li Tích Quang không hề dùng bản vẽ thiết kế. Mọi thứ đều được ông dựng lên theo trí tưởng tượng và kinh nghiệm làm công trình trước đó. Từ móng, cột, dầm đều được ông giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo vững chắc.

Ông Lý đặt tên cho công trình của mình là "ngôi nhà nghệ thuật của nông dân" và xem nó như một tác phẩm để đời của mình. Một việc được ông Lý thực hiện đúng dựa trên quy định của pháp luật.

Dù chưa hoàn thiện, ngôi nhà vẫn thu hút đông đảo du khách. Nhiều người chỉ chụp ảnh, quay phim bên ngoài, nhưng vẫn đủ cảm giác phiêu lưu và ngạc nhiên. Li Tích Quang từng chia sẻ: “Tôi muốn mọi người đến đây có thể trút bỏ phiền muộn, thư giãn và tận hưởng từng góc nhỏ của ngôi nhà”.