Bên trong biệt thự bề thế của Shark Bình - Phương Oanh tại Hà Nội

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khi kết hôn và đón cặp song sinh đầu lòng, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Dễ dàng nhận ra, đôi vợ chồng này rất thích dành thời gian ở nhà, chia sẻ tất tần tật cuộc sống bên trong biệt thự. Mới đây, những hình ảnh hé lộ không gian sống của cặp đôi tại Hà Nội khiến dân mạng tìm kiếm và tò mò.

Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, có thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tinh tế. Không gian bên trong gây ấn tượng với tone màu trắng, đen, nâu trầm làm chủ đạo, mang hơi hướng châu Âu pha nét tối giản. Phòng khách rộng rãi, được bài trí gọn gàng với ghế sofa lớn, đèn chùm pha lê, tranh trang trí nghệ thuật và rèm cửa dài chạm sàn. Tủ giày, tủ trang trí đều cao kịch trần, tạo cảm giác xa hoa mà vẫn tinh tế.

Phòng ngủ của vợ chồng nữ diễn viên Quỳnh búp bê và 2 nhóc tỳ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Mọi chi tiết, từ ga giường, rèm, ánh sáng cho đến vật trang trí nhỏ đều toát lên sự ấm cúng, riêng tư và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Ngoài ra, căn bếp và khu vực ăn uống được thiết kế mở, kết nối với không gian sinh hoạt chung, thể hiện lối sống hiện đại, gần gũi.

Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình rất bề thế, hoành tráng tại Hà Nội

Khu vực ban công của biệt thự cũng thường xuyên xuất hiện trong các vlog của Phương Oanh

Ở giữa nhà có bàn ăn lớn, phù hợp cho những dịp tụ họp bạn bè

Phương Oanh chăm chỉ nấu 1001 món ăn chiêu đãi chồng mỗi ngày

Ở sân thượng cũng có khu vực nấu nướng cho những bữa tiệc ngoài trời

Phương Oanh thường xuyên cho góc bếp gia đình lên sóng

Phòng ngủ của 2 nhóc tỳ được sắp xếp dọn gàng, thiết kế hiện đại

Phương Oanh rất chăm chút cho mọi góc bên trong biệt thự

Nhà riêng của Phương Oanh còn có hồ bơi, nơi cô thường chụp ảnh đời thường và tập bơi cho 2 con

Sau khi công khai tình cảm, cả hai từng trải qua không ít sóng gió, bị dư luận săm soi và liên tục trở thành đề tài bàn tán. Ít ai biết rằng, phía sau những hình ảnh hạnh phúc hiện tại, Phương Oanh từng có giai đoạn khủng hoảng nặng nề vì những điều tiếng từ dư luận.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2023, nữ diễn viên Quỳnh búp bê kể lại rằng khi quyết định công khai yêu Shark Bình, cô không thể lường trước được những sóng gió sẽ ập đến. Dù cả hai đã cố gắng giữ kín mối quan hệ cho đến khi đủ tin tưởng mới xuất hiện bên ngoài, nhưng cuối cùng, hình ảnh riêng tư vẫn bị rò rỉ từ đó "sóng gió" kéo đến. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn là người phóng khoáng, khi yêu thường có phần cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc. Chính điều này khiến những hình ảnh riêng tư cùng bạn trai khi bị lan truyền trên mạng lại càng dễ bị nhìn nhận tiêu cực.