Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh) là một trong những doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam. Bà là người sáng lập và điều hành hệ thống trung tâm làm đẹp Mailisa, với nhiều chi nhánh trải dài khắp các thành phố lớn, cung cấp các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám – mụn, phun xăm thẩm mỹ, triệt lông và trẻ hóa da bằng công nghệ cao.

Không chỉ nổi tiếng nhờ thương hiệu thẩm mỹ, Mailisa còn là người sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội, với hơn 2,2 triệu người theo dõi trên TikTok, thường xuất hiện trong các video chia sẻ làm đẹp và hoạt động thiện nguyện. Một trong những clip nổi bật giúp bà được nhiều người biết đến là khi nhân viên hát chúc mừng sinh nhật “sếp em Mailisa”.

Chồng của Mailisa là Hoàng Kim Khánh, tốt nghiệp ngành kinh tế và từng làm việc trong lĩnh vực này, đồng thời là một “tay chơi siêu xe” nổi tiếng. Hai vợ chồng sở hữu dàn siêu xe cực đắt đỏ như McLaren Senna, Lamborghini Aventador S, Bentley Mulsanne EWB, Koenigsegg Regera… tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ gây chú ý với thú chơi siêu xe, cuối năm 2024 - đầu 2025, vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh còn khiến dân tình trầm trồ khi sở hữu một biệt phủ rộng 4.000 m² tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, được xem là một trong những công trình sang trọng bậc nhất của giới doanh nhân làm đẹp.

Biệt phủ "khủng" tại TP.HCM của chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Công trình gồm nhiều dãy nhà ngang dọc, bề thế theo phong cách Á Đông với vật liệu xây dựng chính chủ yếu bằng gỗ quý

Đáng chú ý, đây không phải là cơ ngơi đầu tiên của doanh nhân này. Theo đó, chủ thẩm mỹ viện Mailisa còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, lâu đài nguy nga tại nhiều địa phương khác.

Được biết, biệt phủ này tọa lạc tại một khu dân cư ở TP.HCM với diện tích trên 4.000m2. Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ viện Mailisa cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Bà Mai cho biết, công trình được thiết kế theo phong cách "hồn Việt" với những nét kiến trúc truyền thống, giữ gìn nét đẹp văn hoá dân tộc. Phía bên ngoài, cổng chính biệt phủ được đầu tư, chạm trổ hoành tráng với chất liệu đồng, gỗ… Hoa văn bộ cổng được chạm khắc tinh tế với nhiều hoạ tiết như hoa sen, hoa văn hoa lá, hoa văn ngũ phúc lâm môn…

Trong khuôn viên, công trình có bày trí một chòi nghỉ sân vườn với mục đích để uống trà, thư giãn. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự còn được bố trí hồ cá Koi, góc vườn hoa với nhiều loại cây cảnh như tùng, bách, hoa hồng…

Với chất liệu chủ yếu là gỗ, căn nhà được chạm trổ nhiều hoạ tiết, hoa văn tinh tế. Ảnh: Mạng xã hội

Nét đặc sắc là các loại hoa được trồng trong các chum (vại) mang nét gần gũi miền quê. Ngoài ra, toàn bộ khoảng sân của biệt phủ đều được lót đá hoa cương với hoạ tiết hình hoa sen, điểm tô thêm nét đẹp truyền thống của ngôi nhà.

Phía bên trong, ngôi biệt phủ với phong cách "hồn Việt" được thiết kế với cảm hứng nét kiến trúc của chùa Một Cột mang lại vẻ đẹp vừa trang nhã, ấn tượng lại rất gần gũi. Công trình gồm nhiều dãy nhà ngang được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, chạm trổ nhiều phù điêu đẹp mắt.

Nội thất với phần cầu thang được đầu tư, chạm trổ tinh tế gây chú ý. Căn bếp được xây dựng với tông vàng, nâu chủ đạo tạo cảm giác ấm cúng. Ngoài ra, vật dụng trong nhà đa số cùng được đầu tư bằng chất liệu gỗ, tạo sự đồng bộ cho ngôi nhà.

Dù chủ nhân không tiết lộ kinh phí chính xác xây dựng căn biệt phủ, nhiều người nhìn qua quy mô và sự đầu tư về nội thất cũng có thể đoán chừng công trình có thể lên tới hàng trăm tỷ.

Góc bếp ấm cúng của gia đình cùng tông vàng, nâu chủ đạo. Ảnh: Mạng xã hội

Theo bà Phan Thị Mai, công trình trên là tâm huyết của 2 vợ chồng bà sau nhiều năm cùng nhau lăn lộn trên thương trường. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ doanh nhân gọi biệt phủ là “ngôi nhà nhỏ” và tâm sự trong ngày tân gia nhà mới:

“Trong đêm tiệc nhỏ ấm cúng của đại gia đình, vợ chồng Mai Khánh còn nhiều sơ sót chưa được chu tất chu toàn, mong caả nhà mình thông cảm cho Mai nhé. Sở dĩ Mai chọn tổ chức đêm tiệc tại gia là vì tất cả mọi người đến tham gia đêm tiệc là những người nhà, những người thân thương trong gia đình và vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của vợ chồng Mai Khánh”.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người dự đoán chi phí mà vợ chồng Mailisa đầu tư cho biệt phủ sẽ có rất nhiều số 0, có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là dự đoán từ cư dân mạng, chính chủ chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào.