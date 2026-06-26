HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bên trong bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng vừa đón bệnh nhân đầu tiên: Quy mô 1.000 giường, cơ sở vật chất ngỡ như... sân bay quốc tế

Phương Anh
|

Sau hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, Bệnh viện cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh.

Từ 6h sáng ngày 26/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận người dân đến khám và điều trị, đánh dấu thời điểm dự án bệnh viện quy mô gần 5.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn vận hành sau nhiều năm xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị nguồn nhân lực.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động

Cùng ngày, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đây là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến cuối, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Ngay trong ngày đầu hoạt động, hình ảnh bên trong bệnh viện cho thấy cơ sở vật chất đã sẵn sàng đưa vào khai thác.

Khuân viên bệnh viên siêu rộng rãi và sạch sẽ

Khu khám bệnh, hệ thống tiếp đón, phòng điều trị và các khu kỹ thuật được bố trí hiện đại, đồng bộ theo mô hình vận hành thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội

Theo thông tin từ bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m² với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa, phòng và triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn. Đội ngũ vận hành gồm khoảng 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa với các lĩnh vực thế mạnh như cấp cứu - hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ và thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, thận - lọc máu, nội tiết, huyết học, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Hệ thống cấp cứu được đầu tư đồng bộ, hiện đại để phục vụ người dân

Đáng chú ý, bệnh viện được đầu tư đồng bộ nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền. Đây là nền tảng để triển khai nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, hướng tới y học cá thể hóa.

Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại đã được đưa vào vận hành, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

Theo mô hình vận hành “Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng”, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình được tổ chức thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở.

Một điểm đáng chú ý trong ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động là “Đoàn tàu Bạch Mai” cũng chính thức vận hành.

Đây là tuyến tàu chuyên biệt phục vụ việc đưa đón đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc hằng ngày

Theo kế hoạch, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Sau đó, cán bộ, nhân viên y tế được xe trung chuyển đưa thẳng đến bệnh viện để bắt đầu ca làm việc.

Chiều cùng ngày, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, bệnh viện đã chính thức tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.

Theo đó, việc đưa bệnh viện vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực mà còn rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận như Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa cùng một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện cũng được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến cho mạng lưới y tế trong khu vực.

Danh tính tài xế điều khiển xe "khôn lỏi" khiến hàng loạt phương tiện bị dồn vào thế khó trên phố Hà Nội
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại