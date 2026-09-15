Belarus lên kế hoạch tái sản xuất máy bay tấn công Su-25

Kế hoạch thành lập nhà máy lắp ráp máy bay tấn công Su-25 tại Belarus đang được triển khai khẩn trương.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho hoạt động này đang được tiến hành tại Nhà máy sửa chữa hàng không (ARZ) số 558 ở Baranovichi, nơi đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất.

Theo Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nhà nước Belarus, doanh nghiệp này đã xây dựng các cơ sở sản xuất mới với tổng diện tích hơn 20.000m2, với nhà xưởng đầu tiên là khu vực lắp ráp linh kiện hàng không.

Vào tháng 9/2026, phía Belarus báo cáo rằng ARZ 558 đã có các cơ sở sản xuất linh kiện và cụm lắp ráp cho nhiều loại máy bay, bao gồm Su-27, Su-30, MiG-29, Be-200, Tu-214, Il-76MD-90A, MS-21, LMS-901 Baikal và Su-25.

Tổng cộng, nhà máy này có hơn 70 hợp đồng với 18 doanh nghiệp để sản xuất các linh kiện hàng không. Cần nhấn mạnh, bản thân kế hoạch nội địa hóa sản xuất Su-25 tại Belarus không phải là mới.

Vào tháng 2/2023, trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko lần đầu tiên công khai tuyên bố Belarus sẵn sàng thiết lập dây chuyền sản xuất máy bay Su-25.

Sang tháng 4/2023, Đại sứ Belarus tại Nga - ông Dmitry Krutoy đã làm rõ điều này liên quan đến việc lắp ráp cuối cùng của máy bay Su-25. Theo ghi nhận, phía Nga đang chuyển giao tài liệu cho phía Belarus, và Belarus muốn chuyển từ sản xuất động cơ sang lắp ráp hoàn chỉnh.

Cường kích tấn công mặt đất Su-25.

Theo truyền thống, Su-25 được sản xuất hàng loạt chủ yếu ở Tbilisi, tại Nhà máy số 31 thuộc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Gruzia, nay là Nhà máy sản xuất máy bay Tbilisi. Chính tại đây, việc lắp ráp Su-25 một chỗ ngồi, cũng như Su-25K, Su-25BM và các biến thể khác đã được khởi động vào năm 1978 - 1979.

Doanh nghiệp lớn thứ hai là Nhà máy Hàng không Ulan-Ude ở Nga. Nhà máy này chủ yếu sản xuất máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi Su-25UB và Su-25UBK, cũng như Su-25UTG.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, việc sản xuất hàng loạt cường kích Su-25 đã thực sự chấm dứt. Nhà máy Tbilisi không còn phục vụ cho ngành hàng không quân sự Nga nữa, và Nga chủ yếu tập trung vào việc sửa chữa, hiện đại hóa và khôi phục phi đội máy bay tấn công hiện có.

Ngoài sửa chữa Su-25 trên lãnh thổ Nga, công việc tương tự cũng đang được thực hiện tại Belarus ở ARZ 558, nơi cũng tiến hành đại tu và sản xuất linh kiện riêng lẻ cho Su-25.