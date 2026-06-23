Belarus gấp rút thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam để đối phó Ukraine

Theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko, Quân đội Belarus tiếp tục công tác thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam theo hướng Ukraine.

Theo ước tính, việc thành lập bộ chỉ huy mới này sẽ làm tăng tổng số binh lính lên khoảng 80.000 người.

Ngày 26/5/2022, tại một cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Belarus, ông Lukashenko từng nói về ý tưởng thành lập đơn vị này, khi gọi hướng tác chiến Ukraine là "mặt trận mới" và nói rằng cần phải hình thành một "cánh phía Nam" bên cạnh các Bộ chỉ huy tác chiến phía Tây và Tây Bắc.

Ông Lukashenko cũng tuyên bố ngay từ trước khi thành lập Bộ chỉ huy này, Quân đội Belarus đã "bị buộc" phải thực hành "phòng thủ" biên giới phía Nam.

Hiện Lục quân Belarus có hai Bộ chỉ huy tác chiến: Bộ chỉ huy tác chiến phía Tây đặt trụ sở tại Grodno và Bộ chỉ huy tác chiến Tây Bắc nằm tại Borisov.

Mỗi Bộ chỉ huy bao gồm một Sở chỉ huy, hai lữ đoàn pháo binh cơ giới và một lữ đoàn hoặc trung đoàn công binh, các trung đoàn hậu cần, trung đoàn thông tin liên lạc và tên lửa phòng không, một trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, các tiểu đoàn tác chiến điện tử, an ninh và bảo trì, một đại đội đặc nhiệm độc lập, một trường huấn luyện liên hợp binh chủng, một bệnh viện...

Hiện chưa có thông tin chính xác về cơ cấu của Bộ chỉ huy mới. Một số nguồn tin của Belarus cho rằng Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam có thể bao gồm không phải hai mà là ba lữ đoàn cơ giới.

Hai trong số đó sẽ là "hạng nặng" - được trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và xe tăng T-72B, còn lữ đoàn thứ ba sẽ là "hạng nhẹ" với xe bọc thép chở quân BTR-82A.

Cũng có thông tin cho biết kế hoạch thành lập một đơn vị tấn công với hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander và một tiểu đoàn phòng thủ chống bức xạ, hóa học và sinh học trong cấu trúc của bộ chỉ huy mới.

Nạp tên lửa lên bệ phóng Iskander-M.

Kể từ đó, có rất ít thông tin công khai về việc thành lập Bộ chỉ huy mới. Ví dụ, báo chí biết rằng chương trình đầu tư của nhà nước năm 2023 có kế hoạch xây dựng một trường huấn luyện và một thị trấn quân sự ở vùng Gomel. Việc thành lập các cơ sở này được lên kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2027.

Cuối tháng 3/2023, thông tin về việc thành lập trung đoàn tên lửa phòng không số 56 tại Luninka đã được công bố.

Tuy nhiên, trong khi những trung đoàn tên lửa phòng không thuộc các Bộ chỉ huy Lực lượng Mặt đất hiện có được trang bị hệ thống tầm ngắn Osa-AKM, thì Trung đoàn 56 lại có tổ hợp tầm trung S-300PS, trực thuộc Bộ chỉ huy Không quân và Lực lượng Phòng không. Do vậy, nhiều khả năng trung đoàn này sẽ không được đưa vào Bộ chỉ huy Tác chiến phía Nam.

Cần nhớ rằng vào đầu năm 2026, có thông tin cho biết Belarus có kế hoạch xây dựng 5 trạm kiểm soát biên giới mới ở các vùng Gomel và Brest trên biên giới với Ukraine. Bản kế hoạch trên được đẩy nhanh sau khi Tổng thống Zelensky ra "tối hậu thư" cảnh báo Belarus về các trạm thông tin liên lạc của Nga trên lãnh thổ nước này.