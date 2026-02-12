Belarus chuẩn bị căn cứ cho hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp ngày 9/2 cho thấy hoạt động xây dựng và triển khai tại sân bay quân sự cũ Krychev-6 (Belarus), được cho là có liên quan đến tổ hợp tên lửa đạn đạo Oreshnik, cùng với nhiều thiết bị và công trình mới bổ sung trong những tháng gần đây.

Hoạt động xây dựng và triển khai tại sân bay quân sự cũ Krychev-6 (Belarus).

Quan sát các bức ảnh có thể thấy sáu phương tiện bên trong khu trung tâm, có kích thước và tỷ lệ tương đồng với các hình ảnh về tổ hợp Oreshnik từng được Bộ Quốc phòng công bố trước đó. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng, chất lượng hình ảnh hiện tại chưa đủ để xác định chính xác chủng loại phương tiện.

Ngoài ra, khu vực này còn xuất hiện khoảng 25 phương tiện quân sự các loại khác, một số ụ đất mới, cùng một công trình chưa rõ chức năng gần trung tâm. Ở rìa khu quân sự, có thể quan sát thấy bốn tháp cấu trúc chưa xác định mục đích sử dụng.

Trước đó, các nhà nghiên cứu người Mỹ từ trường Middlebury College cũng nhận định Krychev-6 là một địa điểm tiềm năng để triển khai hệ thống Oreshnik.

Hiện, giới chức Belarus chưa bình luận về các thông tin trên.

Tháng 12/2024, Moscow và Minsk đã ký một thỏa thuận an ninh mới, trong đó có thỏa thuận về khả năng triển khai tên lửa Oreshnik tới Belarus. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết tên lửa có thể được đưa tới Belarus vào nửa cuối năm 2025.

Cuối tháng 1/2025, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố, Belarus sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga, và vũ khí này được triển khai gần Smolensk (thành phố của Nga, nằm cách biên giới Belarus khoảng 60km về phía đông). Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tên lửa Oreshnik có thể được đặt ở một nơi khác sau này.

Tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video vận chuyển và lắp đặt tên lửa Oreshnik tại Belarus đồng thời nhấn mạnh hệ thống tầm trung này đã chính thức "đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu".

Oreshnik đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, mục tiêu là nhà máy quân sự Yuzhmash ở Dnepr. Cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.600 km/h).