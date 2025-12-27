Tên lửa đạn đạo Nga.

Chọn sẵn tọa độ

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ONT của Belarus, Pavel Muraveyko, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất của Cộng hòa Belarus cho biết: "Các kíp chiến đấu đang được phối hợp và liên kết với tọa độ trắc địa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và sử dụng Oreshnik. Tất cả các biện pháp này tạo nên một nỗ lực toàn diện nhằm giảm thời gian phóng tên lửa chiến đấu".

Trả lời câu hỏi về thời gian triển khai tổ hợp này, Tham mưu trưởng cho biết thời gian đó thay đổi tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng và các yếu tố khác. "Nhưng việc này chỉ mất vài phút thôi", ông Muraveyko nhấn mạnh.

Theo ông, việc đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu có nghĩa là đưa tổ hợp này lên mức độ sẵn sàng cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng các vị trí đầu tiên đã được trang bị hệ thống Oreshnik và hệ thống này đã đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 12.

Ông khẳng định rằng sẽ có không quá một chục hệ thống như vậy được triển khai trên khắp đất nước, và do tính cơ động, chúng sẽ không bao giờ được đặt cố định tại một vị trí duy nhất.

Kênh truyền hình ONT còn lý giải điều NATO nên thận trọng, trong đó tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không của NATO và bay tới loạt mục tiêu với thời gian rất ngắn:

Trụ sở NATO tại Brussels trong 17 phút; căn cứ không quân Ramstein của Đức trong 15 phút; căn cứ không quân Redzikowo của Ba Lan trong 11 phút. Nếu tên lửa được phóng từ Belarus, thời gian bay tới một số mục tiêu còn ngắn hơn nhiều.

Cùng với Oreshnik, Iskander cũng được cho là cũng góp phần làm dịu những cái đầu nóng ở phương Tây.

Iskander-M được triển khai tại Kaliningrad, hệ thống tên lửa chiến thuật này của Nga có thể tấn công các trung tâm chỉ huy ở Litva, Đức hoặc Ba Lan chỉ trong vài phút.

Các đơn vị triển khai vũ khí có khả năng mang đạn hạt nhân này ở Belarus có thể bao phủ toàn bộ Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Oreshnik ở Belarus

Ngày 21 tháng 11 năm 2024, Nga đã tấn công một tổ hợp công nghiệp quân sự lớn của Ukraine ở Dnipropetrovsk bằng tên lửa Oreshnik, qua đó thử nghiệm một hệ thống tên lửa tầm trung mới.

Khi được triển khai theo nhóm, một cuộc tấn công bằng hệ thống này có sức mạnh tương đương với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng nó không được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đến tháng 12 năm 2024, ông Lukashenko mong muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai các loại vũ khí hiện đại nhất của Nga, bao gồm cả hệ thống Oreshnik tại nước cộng hòa này.

Đầu tháng 8 năm 2025, tổng thống Nga tuyên bố rằng việc sản xuất hệ thống này đã bắt đầu: mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang. Quyết định về việc giao hàng cho Belarus được lên kế hoạch và đã được thực hiện.

Tại Hội nghị Quốc tế Minsk lần thứ ba về An ninh Á-Âu, ông Lukashenko tuyên bố rằng việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik ở nước ông không phải là hành động gây hấn, và kế hoạch triển khai hệ thống này có thể bị hủy bỏ nếu châu Âu sẵn sàng thực hiện các bước tương tự.

Ông Lukashenko sẽ cùng ông Putin đưa ra quyết định về việc sử dụng hệ thống tên lửa. Ông cũng khuyên các đối thủ nước ngoài không nên "gây rắc rối", lưu ý rằng chính điều đó đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine.