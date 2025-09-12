Becamex IJC "rót" nghìn tỷ vào doanh nghiệp 3 tháng tuổi triển khai dự án BOT gần 12.000 tỷ đồng

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) vừa thống nhất thông qua việc góp vốn điều lệ tại CTCP Đường Vành Đai 4 Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Becamex IJC sẽ góp 1.268,3 tỷ đồng vào Đường Vành Đai 4 TPHCM, tỷ lệ cổ phần tương ứng 36%.

Về tiến độ góp vốn, trong năm 2025 Becamex IJC sẽ góp 529,6 tỷ đồng, trong đó có 36 tỷ đồng vốn góp thành lập. Năm 2026 sẽ góp tổng cộng 584 tỷ đồng, trải dài 4 quý và năm 2027 doanh nghiệp sẽ góp tổng cộng 154,6 tỷ đồng từ quý I-III.

HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Becamex IJC chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn điều lệ tại Đường Vành Đai 4 Thành Phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Phối cảnh dự án Vành đai 4 TPHCM.

CTCP Đường Vành đai 4 TP.HCM được thành lập ngày 16/6/2025, ban đầu do ông Nguyễn Thanh Hải làm Tổng Giám đốc, đặt trụ sở chính tại tòa nhà WTC Tower, số 01 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM. Đến tháng 9/2025, ông Huỳnh Duy Hải tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc.

Công ty Đường Vành đai 4 có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, là liên doanh góp vốn của 3 công ty gồm: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (49%), CTCP Tập đoàn Đèo Cả (15%) và Becamex IJC (36%).

Theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6/2025, Dự án đường Vành đai 4 được thông qua chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trong đó, liên danh Becamex IDC - Đèo Cả - Becamex IJC thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) đi qua địa phận TP Tân Uyên, Bến Cát, huyện Bắc Tân Uyên.

Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án có tổng mức đầu tư là 11.743 tỷ đồng, thời gian chuẩn bị khởi công và xây dựng là 26 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe và có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án được đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi kết nối vùng và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường cao tốc, các quốc lộ… kết nối giao thông giữa cảng quốc tế Long Thành với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.