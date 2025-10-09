HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác gần khu công nghiệp

Đức Ngọc |

Đã xác định được người mẹ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác gần khu công nghiệp.

Ngày 9-10, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết bé trai bị bỏ rơi trước đó trên địa bàn xã này đã được mẹ và người thân đến xin nhận lại.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác gần khu công nghiệp- Ảnh 1.

Người mẹ và gia đình đã đến xin nhận lại bé trai. Ảnh: T. Lộc

Trước đó, tối 6-10 người dân địa phương đi qua khu vực bãi rác gần một khu công nghiệp ở xóm 11, xã Trung Lộc, Nghệ An thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong túi bóng nằm cạnh bãi rác nên trình báo chính quyền địa phương.

Bé trai sau đó được chính quyền xã Trung Lộc đưa về cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Cháu bé được xác định mới sinh, sức khỏe bình thường.

UBND xã Trung Lộc sau đó đã phát thông báo tìm người thân của bé trai này theo quy định. Sau khi chính quyền phát đi thông báo, người mẹ cùng gia đình đến xin nhận lại con.

Được biết, mẹ cháu bé là người địa phương khác đến làm công nhân và ở trọ trên địa bàn xã Trung Lộc. 

Hiện, công an xã đã làm biên bản bàn giao cháu bé, giao trách nhiệm cho mẹ cháu bé đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN để hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Bất ngờ số tiền gia đình bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy phải bồi thường
Tags

Bé trai sơ sinh

xã Trung Lộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại