Ngày 9-10, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết bé trai bị bỏ rơi trước đó trên địa bàn xã này đã được mẹ và người thân đến xin nhận lại.

Người mẹ và gia đình đã đến xin nhận lại bé trai. Ảnh: T. Lộc

Trước đó, tối 6-10 người dân địa phương đi qua khu vực bãi rác gần một khu công nghiệp ở xóm 11, xã Trung Lộc, Nghệ An thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong túi bóng nằm cạnh bãi rác nên trình báo chính quyền địa phương.

Bé trai sau đó được chính quyền xã Trung Lộc đưa về cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Cháu bé được xác định mới sinh, sức khỏe bình thường.

UBND xã Trung Lộc sau đó đã phát thông báo tìm người thân của bé trai này theo quy định. Sau khi chính quyền phát đi thông báo, người mẹ cùng gia đình đến xin nhận lại con.

Được biết, mẹ cháu bé là người địa phương khác đến làm công nhân và ở trọ trên địa bàn xã Trung Lộc.

Hiện, công an xã đã làm biên bản bàn giao cháu bé, giao trách nhiệm cho mẹ cháu bé đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN để hoàn tất các thủ tục theo quy định.